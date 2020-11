Še pomnite rajanje, nepopisno evforijo, ki je Slovenijo zajela leta 1999, ko se je prvič uvrstila na veliko tekmovanje? Ali pa dve leti pozneje ali pa 2009? Z zelo podobno izkušnjo ima v teh dneh opravka Severna Makedonija, še ena izmed držav, zraslih na pogorišču Jugoslavije, ki se bo družila z nogometno elito.

Proslavljanje navijačev Severne Makedonije v Skopju:

''Neverjetno! Na ulicah Skopja se še danes slavi in praznuje. Včeraj je vladala prava norišnica, tega ni mogoče opisati. Bila je prava veselica. Nihče se ni obremenjeval s koronavirusom. Glede ukrepov ni tako strogo v Sloveniji, v primerjavi s pomladjo je vse odprto, niti ni policijske ure. Nekateri ukrepi ostajajo, a jih včeraj ni nihče upošteval,'' nam je Dragan Čadikovski, eden od najbolj znanih Makedoncev, ki jih je življenjska zgodba povezala s Slovenijo, pripovedoval, kako veselo je bilo v četrtek v Skopju, prestolnici Severne Makedonije, ki je dočakala enega od najlepših trenutkov v športni zgodovini mlade države.

V Skopju se zdaj samo slavi in pije

O tem, kako so proslavljali Makedonci, se je pogovarjal s številnimi nekdanjimi soigralci iz reprezentance, ki so se z veseljem udeležili slavja. Če bi bil Čadikovski v domovini, bi se jim pridružil, tako pa je zgodovinskemu podvigu rojakov v nogometu nazdravil iz Celja, kjer se je pred dnevi pridružil strokovnemu vodstvu slovenskih prvakov.

''Verjemite bi, da bi bil najbolj vesel in glasen, če bi bil lahko včeraj v Skopju. V Makedoniji se zdaj le slavi in pije. Tako bo še ves teden. Potem se bo počasi umirilo in se bo začelo trezno razmišljanje,'' se je zasmejal 38-letni Makedonec, ki že dolgo ni občutil tako prijetnega občutka, kot ga je v četrtek, ko je, prikovan za televizijski zaslon, spremljal finale dodatnih kvalifikacij skupine D med Gruzijo in Severno Makedonijo.

What started as a press conference... 🤣💦🥳#EURO2020 pic.twitter.com/QcrkQrQd07 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

''Težko mi je bilo kot gledalcu, kar stresno. Vseskozi sem navijal, ko pa je sodnik označil konec, je bilo fenomenalno. Najbolj sem vesel, da je odločil tekmo Pandev in popeljal reprezentanco na Euro. S tem je postavil piko na i kariere, saj lahko na Euru konča nogometno kariero. Na enkraten način,'' se je poklonil Goranu Pandevu, 37-letnemu napadalcu Genoe in velikemu junaku Severne Makedonije.

Hvala Aleksandru Čeferinu

Dragan Čadikovski je pred 15 leti v napadu reprezentance sodeloval z Goranom Pandevom. Foto: Osebni arhiv ''Fantje so skupaj že dlje časa, dobro igrajo, v ligi narodov pa se jim je ponudila priložnost za enkraten uspeh, ki so jo izkoristili na najboljši način,'' je prepričan, da se bodo Makedonci prej ali slej zahvalili Evropski nogometni zvezi (Uefa), zlasti predsedniku Aleksandru Čeferinu, da je podal predlog o takšnem formatu dodatnih kvalifikacij, ki je omogočil preboj na veliko tekmovanje tudi reprezentanci, ki na papirju kotira malce slabše.

''Tako so se Makedonci veselili le še ob evropskih naslovih rokometašev Vardarja, kjer moramo biti hvaležni ruskemu vlagatelju Sergeju Samsonenku, čeprav športov niti ni mogoče primerjati. Če gledamo, kako majhna država smo, kako skromni so naši finančni pogoji v primerjavi z drugimi, je to pravi čudež. Ostal bo za vse večne čase, zapisan v zgodovino, '' je prepričan nekdanji napadalec kar šestih slovenskih prvoligaških klubov.

Angelovski doživljal kritike, zdaj je junak

Igor Angelovski se je z uspehom v ligi narodov in Tbilisiju zapisal v zgodovino makedonskega športa. Foto: Reuters Selektor Igor Angelovski, ki se mu je v zadnjih letih nekajkrat tresel stolček, je po zmagi v Tbilisiju tako rekoč narodni junak. Dvoboj je končal na rokah igralcev, prihodnje leto pa se bo zapisal v zgodovino kot strateg, ki bo vodil Severno Makedonijo na največjem evropskem tekmovanju.

''Ko je Igor, tudi nekdanji nogometaš Celja, leta 2015 prevzel reprezentanco, je bilo veliko dvomljivcev. Opozicija je bila zelo močna, doživljal je nemalo kritik. Zlasti takrat, ko je v izbrano vrsto vrnil Pandeva. V resnici pa se mu lahko samo zahvalijo, da je prepričal Gorana, naj se vrne. Na koncu se je izkazal za zadetek v polno,'' je čestital 44-letnemu strategu, ki je pred reprezentanco vodil le Rabotnički, a se je po petih letih podpisal pod izjemen dosežek.

Makedonija še ni imela takšne legende

Kapetan makedonske reprezentance Goran Pandev je zbral že 114 nastopov in dosegel 36 zadetkov. Foto: Reuters Brez zdajšnjega selektorja Severne Makedonije v reprezentanci torej ne bi bilo mladostnega veterana Gorana Pandeva, junaka četrtkove zmage v Gruziji. Zanimivo je, da je Čadikovski v obdobju, ko je branil barve reprezentance, za katero je zbral osem nastopov, v napadu nastopal prav s Pandevom.

''V veselje in ponos mi je bilo igrati s tako vrhunskim igralcem. Je odličen človek, pravi profesionalec in kapetan. Na vrhunski ravni igra že vrsto let. Makedonija je imel v nogometu veliko legend, bili so Pančev, Ringov, Kanatlarovski, Sedloski … A takšne, kot je Goran, vseeno še ni imela. In nihče si ni zaslužil te uvrstitve na Euro toliko kot on,'' je povzdignil v nebo nekdanjega soigralca, s 114 nastopi absolutnega rekorderja izbrane vrste, podobno je tudi na seznamu strelcev, kjer s 36 zadetki kraljuje prav klubski soigralec Mihe Zajca.

Makedonskega kapetana so po preboju na Euro oblila čustva. Foto: Reuters

Čadikovski je po koncu kariere ohranil stik s soigralci. Izjema ni tudi Pandev, temu je od srca čestital za podvig, obenem pa opozoril, kako se ne sme pozabiti tudi na njegove soigralce, ki opozarjajo nase v močnih tujih klubih. ''Že dolgo igrajo skupaj. Čudoviti so. Že lani so proti Sloveniji, takrat sem v živo spremljal tekmo v Stožicah, dokazali, česa vsega so sposobni (v Ljubljani je bilo 1:1, v Skopju pa so z 2:1 zmagali Makedonci)."

Ibraimi ni izkoristil vsega talenta Agim Ibraimi je najboljši nogomet po mnenju Čadikovskega prikazoval v dresu Maribora. Foto: Urban Urbanc/Sportida V Sloveniji je pustilo močan vtis ogromno makedonskih nogometašev. Med njimi je Čadikovski navedel posameznika, ki bi lahko prikazal še bistveno več, a je šla njegova kariera v zadnjih letih strmo navzdol. Govor je o Agimu Ibraimiju, nekdanjem asu Maribora, ki ima izkušnje s številnimi slovenskimi prvoligaši. ''Agim je pomenil ogromen potencial. Ko je igral v ligi prvakov, je bil na izjemni ravni. Tudi v reprezentanci je blestel. Zadeval je proti Hrvatom, Srbom, Dancem … Žal mi je, da ni storil koraka naprej, da bi mu uspelo v kateri izmed lig petice in bi izkoristil talent,'' je spregovoril o 32-letnem Ibraimiju, ki je nazadnje igral za reprezentanco leta 2016, sicer pa je v 39 nastopih dosegel sedem zadetkov. In med drugim zatresel tudi mrežo Slovenije …

Ni pozabil na Srečka Katanca

Srečko Katanec je vodil Makedonce med letoma 2006 in 2009. Foto: Reuters Ob velikem uspehu Severne Makedonije ni Čadikovski pozabil niti na Srečka Katanca, nekdanjega selektorja najjužnejše nekdanje jugoslovanske republike. ''Tudi Srečko je imel dobre rezultate, to je nedvomna resnica,'' ni pozabil nekdanjega slovenskega selektorja, ki je vodil Makedonce med letoma 2006 in 2009.

V tistem obdobju je naslovnice polnil tudi domnevni spor Katanca in Pandeva, že takrat prve violine makedonskega nogometa. ''Tega, kaj se je takrat dogajalo, ne bom komentiral. Takrat nisem bil v reprezentanci in ne vem, kaj se je dogajalo. Niti me ne zanima,'' se je raje pogovarjal o drugih temah.

Na primer o tem, kako lepo je biti danes Makedonec. Čeprav ima Čadikovski že 15 let tudi slovenski potni list in živi na sončni strani Alp, se še vedno počuti Makedonca.

Dragan Čadikovski je nosil dres kar šestih slovenskih klubov, med njimi tudi zeleno-belega Olimpije, kjer ga je vodil zdajšnji "šef" pri Celju Dušan Kosić. Foto: Vid Ponikvar

''Saj ne morem 'stran od sebe'. Rodil sem se v Beogradu, od koder je mama. Oče je Makedonec iz Skopja. V Slovenijo sem prišel leta 2000, se tukaj oženil, dobil otroke, zasnoval družino. Tudi Slovenijo imam zelo rad kot državo, a svojih korenin vendarle ne bom nikoli pozabil,'' je poudaril pomočnik trenerja NK Celje Dušana Kosića, ki mu je v Sloveniji tako všeč, da si je tu postavil družinski dom.

Komaj čaka leto 2021, da se začne evropsko prvenstvo. Makedonci so v skupini z Avstrijo, Nizozemsko in Ukrajino. Bi lahko priredili novo senzacijo in se prebili med 16 najboljših? ''Kdo ve. Svoje so že dosegli, zdaj gredo lahko na Euro uživat. Upam, da dosežejo še kaj več, a moramo biti realni in priznati, da je že uvrstitev mali čudež. Res smo lahko ponosni na fante,'' nam je zaupal pomočnik trenerja Celja, ko smo ga ravno zmotili med vožnjo na prijateljsko tekmo z Gorico.