Neverjetni fenomen Hrvaške na pogorišču Jugoslavije

Odkar je razpadla Jugoslavija, na njenem pogorišču pa zrasle številne mlade države, dosega najbolj odmevne rezultate v reprezentančnem nogometu Hrvaška. In to z velikim naskokom. Slovenska južna soseda si je zagotovila nastop na velikem tekmovanju 11-krat, kar je več kot vsi nekdanji bratje, med njimi tudi Slovenija, skupaj!

Po razburljivem četrtkovem večeru so znani vsi udeleženci evropskega prvenstva. Na največjem tekmovanju, kar ga pozna Stara celina, bo prihodnje poletje nastopilo 24 reprezentanc. Med njimi bosta tudi dve, ki prihajata z območja nekdanje Jugoslavije. To sta Hrvaška, stara znanka največjih druženj z elito in nenazadnje tudi aktualna svetovna podprvakinja, in na presenečenje mnogih Severna Makedonija. Država, ki se je zaradi dolgoletnega spora z Grčijo v začetku leta 2019 iz Makedonije uradno preimenovala v Severno Makedonijo, je poskrbela za največji nogometni uspeh vseh časov.

Makedonci razširili zbirko na pet

Selektor Severne Makedonije Igor Angelovski, ki je del nogometne kariere prebil tudi v Celju, na rokah varovancev po zmagi v Tbilisiju. Foto: Reuters Podobno kot Slovenija ima okrog dva milijona prebivalcev. Tako kot krstni udeležbi na Euru, s katero bo pošteno napolnila blagajno krovne nogometne zveze, se lahko zahvali tudi Evropski nogometni zvezi, ki se je za tokratno Euro domislila prav posebnega tekmovalnega sistema dodatnih kvalifikacij. Makedoncem so šle na roko dobre predstave v prvi izvedbi lige narodov (2018).

Čeprav je takrat spadala šele v "četrti" kakovostni razred Evrope, si je zagotovila priložnost v play-offu in jo zagrabila z obema rokama ter po zmagah nad Kosovom in Gruzijo dvignila državo na noge. S tem je postala peta država, nastala na območju nekdanje Jugoslavije, ki je oziroma še bo okusila čar velikega tekmovanja. Pridružila se je Hrvaški, Srbiji, Sloveniji ter Bosni in Hercegovini.

Udeležbe držav, nastalih na pogorišču Jugoslavije, na velikih tekmovanjih:

Hrvaška Srbija Slovenija BiH S. Makedonija Črna gora Kosovo EP 1996 DA / NE NE NE / / SP 1998 DA DA NE NE NE / / EP 2000 NE DA DA NE NE / / SP 2002 DA NE DA NE NE / / EP 2004 DA NE NE NE NE / / SP 2006 DA DA NE NE NE / / EP 2008 DA NE NE NE NE NE / SP 2010 NE DA DA NE NE NE / EP 2012 DA NE NE NE NE NE / SP 2014 DA NE NE DA NE NE / EP 2016 DA NE NE NE NE NE / SP 2018 DA DA NE NE NE NE NE EP 2020 DA NE NE NE DA NE NE Skupno 11/13 5/13 3/13 1/13 1/13 0/7 0/2

"Kockasti" so še vedno z naskokom najuspešnejši v tem delu Evrope. Kot samostojna država so manjkali le na dveh velikih tekmovanjih (EP 2000 in SP 2010 – zanimivo je, da sta na obeh omenjenih prvenstvih nastopili tako Slovenija kot tudi Srbija oziroma njena predhodnica ZR Jugoslavija), sicer pa si zagotovili nastop na kar 11 večtedenskih spektaklih, obvezno poslastico na meniju vsakega nogometnega sladokusca.

Kapetan hrvaške izbrane vrste Luka Modrić je bil leta 2018 izbran tako za najboljšega nogometaša na svetu kot tudi najboljšega igralca na SP 2018. Foto: Reuters

Poskrbeli so tudi za nekaj zelo odmevnih uvrstitev. Na SP se je Hrvaška že dvakrat znašla na zmagovalnem odru. Leta 1998 je bila tretja, pred dvema letoma v Rusiji pa celo druga. Na evropskih prvenstvih se je dvakrat uvrstila v četrtfinale, prihodnje leto pa bo skušala dosežek izboljšati na novem Euru, kjer se bo za napredovanje potegovala v skupini z Anglijo, Češko in Škotsko. Ravno zadnja je bila v četrtek v Beogradu po loteriji kazenskih strelov usodna za Srbijo, ki tako ostaja pri petih nastopih na velikih tekmovanjih po razpadu Jugoslavije.

Vse slovenske sosede znova na spektaklu Slovenija bo še drugič zapored spremljala evropsko prvenstvo, na katerem bodo nastopile vse njene sosede. Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska so zaigrale že na EP 2016 v Franciji, na delu pa bodo tudi prihodnje leto, ko naj bi Euro potekalo v 12 državah, a Evropska nogometna zveza (Uefa) zaradi nepredvidljivosti epidemije novega koronavirusa razmišlja tudi o drugačnih rešitvah.

Slovenci in Srbi čakajo že 20 let

Nepozabna "zlata" Katančeva generacija je prebila led na velikih tekmovanjih na Euru 2000. Foto: Reuters Slovenija, naslednja po uspešnosti na lestvici "nekdanjih bratov", ostaja brez velikega tekmovanja že deset let. Dvakrat je zaigrala na svetovnem (2002 in 2010), enkrat pa na evropskem prvenstvu. Prvič in za zdaj tudi zadnjič leta 2000. Takrat so zadnjič na Euru zaigrali tudi Srbi, ki se v almanahih svetovnega nogometa vodijo kot uradni nasledniki Jugoslavije, po njenem razpadu pa so zaigrali še pod dvema imenoma: ZR Jugoslavija ter Srbija in Črna gora.

Bosna in Hercegovina je vrhunec doživela leta 2014 v Braziliji, ko je nastopila na svetovnem prvenstvu. Prihodnje leto pa se bo prvič med najboljšimi, na Euru jo čaka skupina C z Nizozemsko, Avstrijo in Ukrajino, znašla še Severna Makedonija.

Hrvaška kar 85-odstotna! Branko Oblak in Danilo Popivoda sta leta 1976 z Jugoslavijo na EP osvojila 4. mesto. Foto: Vid Ponikvar Zanimivo je, da se nekdanja Jugoslavija, ki je do leta 1991 računala na najboljše slovenske, hrvaške, bosanske, srbske, črnogorske, makedonske in kosovske nogometaše, ni uvrščala tako pogosto na velika tekmovanja kot Hrvaška. V kvalifikacijah je nastopila 23-krat, si nastop na SP oziroma EP zagotovila 13-krat, nastopila pa le 12-krat, saj jo je leta 1992, tik pred evropskim prvenstvom na Švedskem doletela suspenzija. Tako je nastopila le na dobri polovici tekmovanj, Hrvaška pa se lahko pohvali s kar 85-odstotno uspešnostjo!

Kosovu zmanjkala le dva koraka

Črna gora je bila za zdaj neuspešna v sedmih kvalifikacijskih ciklusih, Kosovo, ki se je evropski nogometni družini pridružilo kot zadnje, pa na dveh.

Slovenija je prejšnji mesec v Prištini premagala Kosovo v ligi narodov z 1:0. V nedeljo se bosta tekmeca udarila še v Stožicah. Foto: Reuters

Ni dosti manjkalo, da bi nedeljski tekmec Kekove čete v ligi narodov dočakal veliki met že letos. Nastopil je v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2020, a je v polfinalu, kjer je zaradi zdravstvenih težav nastopil brez nekaterih najboljših nogometašev, izgubil proti sosedom. Prav proti Severni Makedoniji, ki se je s tem prebila v finale, nato pa v četrtek v Tbilisiju poskrbela za enega najlepših trenutkov v športni zgodovini dvomilijonskega naroda, s tem pa tudi razširila "jugoslovansko" zbirko udeležencev velikih tekmovanj.