Kosovski Zlatan Ibrahimović z brazgotinami krvave vojne

Vedat Muriqi je z naskokom najbolj nevaren nogometaš Kosova, ki prihaja v Stožice. Foto: Reuters

Ni Mićo Muriqi, o katerem so pred leti peli Zaklonišče prepeva, se pa tudi njegova življenjska pot na žalost prepleta z vojno, ki je na Kosovem divjala od februarja 1998 do junija 1999 in je vzela nekaj tisoč življenj. Tudi življenje njegovega očeta, ki je odšel na bojišče. Vedata Muriqija, trenutno najbolj priljubljenega kosovskega športnika, je vojna zelo zaznamovala. Iz mesta Prizren, je bil skupaj z veliko družino izgnan, ko je bil star šest let.

"Prišli so Srbi in nas izselili. Številne ljudi so ubili. Nas so k sreči pustili živeti. Morali smo pobegniti. Nekaj dni smo spali na tleh, kar 55 nas je bilo v eni sobi. Vsi skupaj smo si na dan razdelili dva litra mleka. Jedli smo samo majhne koščke kruha in čebulo," se je dni izgnanstva v enem izmed intervjujev pred kratkim spomnil 26-letni nogometni zvezdnik, ki danes živi povsem drugačno življenje, kot ga je nekoč. Na leto pri rimskem Laziu namreč v žep pospravi dva milijona evrov.

Težki začetki na Kosovem in uveljavitev v Turčiji

V prvi turški ligi je v 112 nastopih dosegel 37 golov. Foto: Guliverimage Po dveh letih življenja v Albaniji se je takrat skupaj z družino vrnil na Kosovo, nazaj v Prizren in v tamkajšnjem lokalnem klubu KF Liria začel igrati nogomet. Pri 16 letih je že debitiral v članskem moštvu in se potem leta 2013 prvič preselil v tujino. Navdušil je na prijateljski tekmi proti ekipi Teuta, pod nos dobil pogodbo za odhod v albansko prvo ligo in jo nemudoma sprejel. Pri 18 letih je bil to zanj očitno prevelik korak.

Po 21 nastopih in le treh golih so ga pri Teuti posodili v ekipo Beso Kavajë. Tudi tam ni kdo ve kako navdušil, izpadel iz trenerjevih kombinacij, zabil le tri gole v 13 nastopih in se odločil, da mora drugam.

Tokrat v Turčijo, kjer je poleti 2014 brez odškodnine odšel v tamkajšnjega drugoligaša Giresunspor. Tam se je začel njegov vzpon. Po dveh letih, 69 nastopih in 23 golih je na njegova vrata potrkal prvoligaš Genclerbirligi, plačal pol milijona evrov odškodnine in ga zvabil k sebi. Tam je ostal leto in pol, z 10 goli v 55 nastopih pa ni preveč izstopal. Nase je vseeno opozoril, tako da je nekaj ponudb bilo. Prepričala ga je tista, ki je prišla iz pisarne Rizesporja, pri katerem je potem zablestel. V 55 nastopih je zabil kar 25 golov, prispeval pa še 11 asistenc.

Poleti 2019 je bil že eden glavnih zvezdnikov turške lige, zato bogata ponudba Fenerbahčeja, ki je zanj odštel več kot pet milijonov evrov odškodnine, ni presenetila. V Istanbulu se je kljub ne najboljšim rezultatom kluba znašel dobro. V 36 nastopih je zmogel 17 golov. Toda še veliko bolj kot z goli v turški ligi je navdušil s tem, kar mu je uspevalo v reprezentančnem dresu.

Navdušil je na Wembleyju in pristal v evropski izložbi

Po tem, ko je sprva igral za mlado albansko reprezentanco, se je zapisal Kosovu in leta 2016 debitiral za člansko reprezentanco. V zgodovinskih prvih kvalifikacijah Kosovcev, za svetovno prvenstvo 2018, v katerih so v desetih tekmah osvojili le točko, ni zadel. Potem so prišle kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, v katerih se je Kosovo odrezalo veliko bolje. V osmih tekmah je osvojilo 11 točk. Muriqi je bil s štirimi goli najboljši strelec reprezentance, za katero je do zdaj v 24 nastopih dosegel že devet golov. Zadeval je pri odmevnih zmagah nad Bolgarijo, Češko in Črno goro.

Takole je oktobra lani na kultnem Wembleyju v Londonu zatresel mrežo Anglije. Foto: Guliverimage

Še veliko bolj odmevna je bila njegova lanskoletna oktobrska predstava na kultnem stadionu Wembley v Londonu, kjer je pri porazu proti zvezdniški Anglije s 3:5 nase opozoril z odlično predstavo, ki jo je olepšal z golom in asistenco.

Po tej tekmi so novice o tem, kdo od angleških klubov se poteguje zanj, preplavile svetovni splet. Tottenham, Leicester City, Aston Villa, celo Manchester United in tudi PSG naj bi se spogledovali z idejo, da bi svoje ekipe okrepili s robustnim napadalcem. Na koncu je izbral Lazio, ki je zanj odštel 17,5 milijona evrov in postal drugi najdražji nakup desetletja tega slovitega kluba iz Rima.

Z devetimi goli je najboljši strelec v zgodovini Kosova, ki je svojo prvo uradno tekmo odigralo leta 2014. Foto: Reuters

Kompleten napadalec, ki bi lahko igral v Bayernu

In kakšen nogometaš Muriqi je? "Kompleten napadalec," ga je pred dvema letoma opisal nekdanji reprezentant Okan Buruk, ki je bil s Turčijo polfinalist svetovnega prvenstva 2002, zdaj pa navdušuje na trenerski poti. Istanbul Basaksehir, udeleženca lige prvakov, je letos prvič v zgodovini kluba popeljal do naslova prvaka. "Je visok in dominanten v zraku, ima dobro kontrolo žoge in sijajen strel. Zabije lahko iz kateregakoli položaja in kjerkoli," je o njem takrat še povedal 47-letni Turek.

"Spominja me na Roberta Lewandowskega. Prepričan sem, da bi lahko brez težav igral za Bayern München," mu je pred kratkim laskal nekdanji občasni nemški reprezentant, napadalec Max Kruse, s katerim sta igrala v Istanbulu.

"Je sijajen nogometaš. Zelo dober napadalec, ki Kosovu pomeni veliko. Tudi zaradi njega bo tokratna tekma povsem drugačna od prve," ga je, nenazadnje, ob začetku tokratne reprezentančne akcije pohvalil še en njegov nekdanji soigralec iz Istanbula, slovenski reprezentant Miha Zajc in opozoril na to, da Muriqi pred enim mesecem, ko je Slovenija v Prištini zmagala z 1:0, ni igral.

V majici Lazia, s katerim je letos prvič v karieri zaigral tudi v ligi prvakov, v 284 minutah igre še ni zadel. Foto: Guliverimage

Za Lazio še ni zadel, v reprezentanci išče pot do strelske forme

Takrat je Muriqi zbolel za novim koronavirusom, ki mu je načrte pokvaril tudi v klubski majici. Na prvenec v majici Lazia namreč še čaka. V sedmih nastopih ni zadel, toda treba je upoštevati, da je več začel igrati šele v zadnjih tednih. Zadnje tri tekme Lazia so prve, na katerih je zaigral od prve minute. Zdaj čaka še na zadetke in upa, da bo pot do strelske forme našel s kosovsko majico na sebi. Na sredini prijateljski tekmi proti Albaniji je ob porazu z 1:2 tudi zadel.

Naj zabije tudi tokrat in dokaže, da vzdevka kosovski Zlatan Ibrahimović ne nosi kar tako. Če bo podoben tudi končni izid tekme in bodo Kosovci domov spet odšli praznih rok, se selektor Slovenije Matjaž Kek, z njimi pa celotna slovenska nogometna javnost zagotovo ne bo pritoževala …