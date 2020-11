Ni manjkalo veliko, pa bi bakla zadela kapetana Kopra #video

Navijači Kopra in Gorice so pred in med tekmo dali vedeti, kako važen jim je uspeh, dokazovanje na tem prestižnem spopadu. Ko so vrtnice odpotovale na Obalo, so jim navijači, člani skupine Terror Boys, v Novi Gorici priredili pirotehnični špalir in jih na pot v Koper pospremili z obilico prižganih bakl.

Domači navijači, zbrani v skupino Tifozi, so na drugi strani pred primorskim derbijem priredili prvovrstno pašo za oči. Klub se jim je javno zahvalil za dodatno spodbudo, ko so okrasili glavno tribuno koprskega stadiona, na katerem je po novem izpisano Forza 1920 Koper. Kulisa za primorski derbi je bila tako lepša.

Letos koprski klub praznuje 100. rojstni dan, o tem, kako močno navijači pogrešajo tribune, pa je pričal tudi prizor ob koncu prvega polčasa, ko so z druge strani Bonifike priredili pirotehnični šov.

Zagorele so mnoge bakle, mnoge v želji, da nogometašem Kopra še dodatno dvignejo krila. Takrat so gostitelji zaostajali z 0:1. V drugem polčasu so izbranci Mirana Srebrniča le izenačili, odločitev sodnika Slavka Vinčića, ki je po padcu Žana Žužka pokazal na belo točko, je razburila goste iz Nove Gorice, nato pa je sledil napet zaključek srečanja. V zadnji minuti rednega dela pa je z druge strani stadiona priletela še ena bakla. Tokrat je vrag vzel šalo, saj je padla neposredno med akterje.

Ni priletela na zunanji del igrišča, ampak zelenico, na rob kazenskega prostora, kjer pa je takrat v neposredni bližini stal nič hudega sluteč kapetan domačega moštva Ivica Guberac. Prižgana bakla je padla blizu njega, domači nogometaš se jo je ustrašil, nato pa je sledila krajša prekinitev tekme.

Na srečo je bakla padla le na igrišče, poraja pa se vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi zadela katerega izmed igralcev. To bi bil škandal, ki bi znal odmevati v slovenskem nogometnem okolju, lahko bi prišlo tudi do poškodbe, a na srečo ni prišlo do neljube scene. Primorski derbi, ki se je le nekaj minut pozneje končal brez zmagovalca, se je tako vendarle končal brez neprijetnosti.