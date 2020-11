Gorica povedla, Koper izenačil po sporni 11-metrovki

Koprčani so bili pred primorskim obračunom z Gorico šest tekem brez poraza in v nizu treh zmag. Tokrat pa so pogrešali lažje poškodovanega izkušenega Dareta Vršiča, kar se je predvsem v prvem polčasu poznalo pri njihovi kreativnosti. Po nekaj menjavah so Koprčani prevladovali v drugem delu ter izenačili z bele pike. Hkrati so preprečili Novogoričanom prvo zmago v gosteh v tej sezoni. Koper je sicer na lestvici tretji, Gorica pa predzadnja.

Koprčani in Novogoričani so v prvem polčasu pokazali bolj ali manj enakovredno igro, dolgo pa ni bilo posebej razburljivih dogodkov. V enajsti minuti je sicer Johan Nkama pred golovo črto po koprskem kotu izbil žogo, Nardin Mulahusejnović pa je v 31. žogo malce z leve poslal mimo gola.

Zadetek Semirja Smajlagića:

V 37. minuti pa je novogoriška ekipa, ki se ni prišla le branit na Bonifiko, povedla, potem ko je Matic Paljk žogo natančno podal z leve strani v kazenski prostor, Semir Smajlagić pa je z glavo ugnal Ivana Vargića. V 41. minuti je Mulahusejnović na drugi strani poskusil še enkrat, a je bil na mestu Uroš Likar.

V drugem polčasu uvodoma ni bilo posebej razburljivo, domačo igro je malce predramil vstop Claudia Spinellija, ki je v 63. minuti tudi poskusil s strelom, a ni resno ogrozil goriškega vratarja.

So pa domači izenačili v 75. minuti, ko je enajstmetrovko - ob Aleksandru Bjelici je v kazenskem prostoru padel Žan Žužek - unovčil Mulahusejnović za svoj šesti gol sezone, s katerim je prevzel vodstvo na lestvici strelcev.

Zadetek Nardina Mulahusejnovića po sporni 11-m:

V 80. minuti je isti igralec poskusil še z glavo, toda nenatančno. Miran Srebrnič je v končnici tekme v igro poslal še dodatne sveže moči za napadalne naloge, vendar si niso priigrali česa več kot nekaj slabših poskusov niso priigrali, izjema je bil Spinellijev poskus z glavo v sodniškem dodatku, a žogo poslal mimo vratnice.

Koper bo v 13. krogu v torek gostil Bravo, Gorica pa Muro.

Konec dvoboja v Kopru. Primorski derbi se je končal brez zmagovalca. Kanarčki so bili boljši v strelih na gol (razmerje 12:5, od tega v strelih v okvir vrat 7:3), a so Novogoričani, ki so prepričani, kako je sodnik Slavko Vinčić 11-metrovko dosodil prestrogo, le osvojili točko, s katero so zadnjeuvrščenemu Aluminiju pobegnili na točko prednosti.

90. minuta: kratka prekinitev na Bonifiki. Z druge strani stadiona je na igrišče priletela prižgana bakla in padla zelo blizu domačega kapetana Ivice Guberca. V Kopru bomo spremljali še tri minute sodnikovega dodatka.

Kako je kapetana Kopra skoraj zadela bakla:

87. minuta: ni manjkalo veliko, pa bi na Bonifiki prišlo do polnega preobrata. Žoga se je od Matica Paljka nevarno odbila proti vratom Gorice, a je bil vratar Uroš Likar pozoren in preprečil vodstvo Kopra.

84. minuta: Gorica je nevarno zapretila, izkušeni napadalec Etien Velikonja pa je po posredovanju vratarja Ivana Vargića zadel vratnico, a je sodnik nato zaustavil akcijo, saj je bil napadalec iz Šempetra v prepovedanem položaju. Ostaja 1:1.

Goooool! 1:1! 75. minuta. Koper se je vrnil v igro. Sodnik Slavko Vinčić je po padcu Žana Žužka v kazenskem prostoru ocenil, da je bil nad njim storjen prekršek za najstrožjo kazen. Novogoričani se niso strinjali z njegovo odločitvijo, rumena kartona sta prejela tako kapetan Rok Grudina kot tudi strelec zadetka Semir Smajlagić. Strel z bele točke je izvedel Nardin Mulahusejnović in zatresel mrežo Gorice. To je bil njegov 6. zadetek v tej sezoni, s čimer je na lestvici najboljših strelcev v prvi ligi poskočil na samostojno prvo mesto.

Zadetek Nardina Mulahusejnovića z 11-m:

58. minuta: Koper išče pot do izenačenja. V 58. minuti je namesto Stefana Stevanovića v igro vstopil Argentinec Claudio Spinelli.

Začetek drugega polčasa. Pri Kopru je igro zapustil Bojan Knežević, namesto njega pa je Miran Srebrnič poslal na zelenico branilca Denisa Cerovca.

Pirotehnični vložek navijačev Kopra pred koncem prvega dela:

Konec prvega polčasa. Gorica odhaja na počitek boljše volje. Vodi z 1:0, Koprčani, ki nastopajo brez poškodovanega Dareta Vršiča, zaostajajo. Če bi ostalo pri tem rezultatu, bi Koprčani za vodilnim Mariborom zaostajali tri točke. Razmerje strelov gol je 5:4 v korist Kopra, od tega 4:2 v strelih, ki so romali v okvir vrat.

42. minuta: Nardin Mulahusejnović je z roba nastreljal vratarja Gorice Uroša Likarja, nato pa je rumeni karton zaradi dolgega jezika prejel Ivan Jelić Balta (Koper).

Goooool! 37. minuta. 0:1! Veliko veselje Gorice, ki so po prekrasni akciji povedli na Bonifiki. Matic Paljk je domiselno zaposlil Semirja Smajlagića, napadalec iz Bosne in Hercegovine pa je z natančnim strelom z glavo premagal Ivana Vargića in zatresel mrežo Kopra. Spomnimo, ko sta se primorska velikana nazadnje pomerila na Bonifiki, bilo je v prejšnji sezoni v drugi ligi, je Gorica zmagala z 2:0. Smajlagić je v tej sezoni dosegel dva zadetka.

Zadetek Semirja Smajlagića:

32. minuta: najboljši strelec Koprčanov Nardin Mulahusejnović je skušal ogroziti vrata Gorice, a je vratar vrtnic Uroš Likar brez večjih težav uktrotil njegov strel z glavo.

16. minuta: Goran Cvijanović je s prostega strela, oddaljenost od vrat je bila okrog 20 metrov, zadel živi zid. Tako je splavala po vodi priložnost za vodstvo Gorice. Pred tem je za prekršek nad Etienom Velikonjo prejel rumeni karton Darko Mišić.

11. minuta: prva priložnost na tekmi. Zadišalo je po zadetku Kopra, a je žogo pred golovo črto izbil v polje Chinwendu Johan Nkama.

Začetek dvoboja na prazni Bonifiki. Gostitelji vstopajo v vedno prestižni spopad brez najboljšega posameznika Dareta Vršiča, ki je preskočil dvoboj zaradi lažje poškodbe mišice na nogi. Koprčanom bi lahko pomagal že na naslednji tekmi.

Ob 20. uri se bosta v primorskem derbiju pomerila Koper in Gorica.

Domači trener Miran Srebrnič se je odločil za naslednjo postavo:

Gostujoči trener Gordan Petrić je določil naslednjo enajsterico:

Navijaška skupina Terror Boys je nogometašem Goricem ob odhodu v Koper zaželela veliko sreče in jih pospremila na pot s pirotehničnim vložkom:

Bonifika bo na primorskem nogometnem prazniku, ki bo žal potekal pred praznimi tribunami, "svečano" okrašena. Za to je poskrbela domača navijaška skupina Tifozi.

Pestra nogometna sobota se bo končala z vedno prestižnim primorskim derbijem. Na Bonifiki se bosta pomerila stara znanca Koper in Gorica. V prejšnji sezoni sta se srečevala v drugi ligi, ki je bila prisilno ustavljena sredi pomladi. V prejšnji sezoni so se primorski derbiji vedno končali po željah gostov. V Novi Gorici so bili boljši Koprčani, na Bonifiki, dvoboj je bil odigran pred skoraj natanko letom dni (16. november 2019), pa so bile boljše vrtnice! Gorica je zmagala z 2:0 in spravila v žalost klubsko ikono Mirana Srebrniča. A le začasno.

Koprčani so pod vodstvom nekdanjega dolgoletnega stratega Gorice vse bolj nevarni. Srebrnič je najprej obalnega prvoligaša vrnil v prvo ligo, po ''zaspanem'' začetku, kjer je prišlo do izraza tudi pomanjkanje izkušenj na dvobojih z močnejšimi tekmeci, pa se je Koper povzpeli v formi do te mere, da je v tem trenutku najbolj vroč slovenski prvoligaš. Nanizal je tri zmage, na zadnjih šestih tekmah osvojil 14 točk in ujel vrh razpredelnice.

Drzne napovedi iz koprskega tabora, ki se želi v tej sezoni prebiti najmanj v Evropo, se že uresničujejo, samozavest pa jim je dvignila še zmaga v pripravljalni tekmi s Taborom (2:0). Med reprezentančnim premorom so tekmo odigrale tudi vrtnice in doma z občutno pomlajeno zasedbo izgubile proti prvaku iz Celja (0:1). Trener Gordan Petrić še vedno pogreša zadetke. Ni jih bilo tudi na zadnji domači tekmi z Bravom (0:0), ko so se štirikratni državni prvaki z remijem po dolgem času povzpeli z zadnjega mesta.

Obeta se obračun številnih starih znancev, tudi iz izbrane vrste, a tudi slačilnice Maribora. Pri Koprčanih še kako izstopa Dare Vršič, v obrambi je vedno bolj zanesljiv Aleksander Rajčević, pri vrtnicah sta vedno bolj uigrana Etien Velikonja in Goran Cvijanović. Premorejo veliko izkušnje, kar rado pride do izraza prav na lokalnih derbijih.