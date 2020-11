Preobrat vijolic, Bravu ni pomagal niti igralec več

Nogometaši Maribora, ki so za dlje časa izgubili tako Nemanjo Mitrovića (poškodba) kot Martina Milca (kršitev protidopinških pravil), so prišli do tretje zaporedne zmage in se zadržali na vrhu prvenstvene lestvice. Na drugi strani je Bravo, ki je zadnje minute igral z igralcem več, še na peti tekmi zapovrstjo ostal brez zmage, čeprav je imel 17 strelov, a večina od teh je bila precej nenatančna.

V prvem polčasu je bil v celoti gledano Maribor za malenkost boljši, čeprav sta imeli obe ekipi svoja konkretnejša obdobja. Povedli pa so domači v 12. minuti, ko je Almin Kurtović s prostega strela podal v kazenski prostor, David Brekalo je z glavo žogo vrnil do Roka Maherja, ki je streljal z glavo. Ažbe Jug je žogo odbil, toda le do Mustafe Nukića, ki jo je nato iz bližine pospravil v mrežo.

Bravo je v vodstvo popeljal Mustafa Nukić ...

Šest minut pozneje so Štajerci izenačili. Najprej je v kazenskem prostoru streljal Špiro Peričić, Igor Vekić je strel obranil, nato je še enkrat posredoval po poskusu Roka Kronavetra, žogo je nato pred golovo črto za trenutek še zadržal tudi Kurtović, a jo je na koncu Rudi Požeg Vancaš zbezal v mrežo za 1:1.

Domači so sicer v prvem polčasu imeli še eno lepo priložnost, ko je Martin Kramarič iz ugodnega položaja iz bližine zgrešil cilj, kmalu zatem pa je na drugi strani Žan Kolmanič poslal lepo podajo z leve strani v osrčje kazenskega prostora Brava, tam pa je Jan Mlakar s strelom z glavo poskrbel za vodstvo gostov.

... končni rezultat pa je postavil Jan Mlakar

V drugem polčasu je bilo uvodoma manj razburjenja, z izjemo strela Požega Vancaša ni bilo posebej nevarno pred enimi ali drugimi vrati. Domači so imeli na voljo kar nekaj prekinitev, a tudi iz teh jim ni uspelo ogroziti vratarja Juga.

V 73. minuti pa je do daleč na drugi strani streljal Alexandru Cretu, Vekić pa je z nekaj težavami ukrotil žogo. V 81. minuti je do novega strela prišel Nukić, Jug pa je bil na mestu.

Minuto zatem pa so Štajerci ostali brez Blaža Vrhovca, ki je zaradi prekrška nad Ogrincem prejel svoj drugi rumeni karton in moral predčasno iz igre. Kljub temu je v 84. minuti pri Mariboru znova streljal Mlakar, a žogo iz kazenskega prostora poslal malo mimo vrat. Nino Žugelj je bil nato nenatančen pri Bravu, ki je sicer poskušal prebiti obrambo gostov, toda ni šlo, tako da je ostal praznih rok.

Že v peti minuti sodniškega dodatka bi lahko Jan Repas še potrdil zmago gostov, vendar je bil njegov strel le malce premalo natančen.

Bravo bo v 13. krogu v torek gostoval v Kopru, Maribor pa dan pozneje v Celju.

Konec srečanja v Ljubljani. Maribor je še drugič v tej sezoni premagal Bravo. Čeprav so Ljubljančani v sodnikovem podaljšku pritiskali, si je najlepšo priložnost za zadetek priigral Jan Repas (Maribor), a v 94. minuti meril mimo vrat. Gostje so zadržali tesno prednost in se razveselil že tretje zaporedne zmage v prvenstvu. Skupno razmerje strelov je znašalo 17:13 v korist Brava, pri strelih v okvir vrat pa je prednjačil Maribor (8:7).

90. minuta: Bravu, igra od 82. minute z igralcem več, zmanjkuje časa za izenačenje. Igral se bo še petminutni podaljšek.

82. minuta: Maribor ostaja z igralcem manj, saj mora Blaž Vrhovec zaradi drugega rumenega kartona, prejel ga je po prekršku nad Sandijem Ogrincem, z igrišča. Lahko Bravo izkoristil številčno prednost in izenači? V 85. minuti se je z ugodnega položaja ponudila priložnost Ninu Žuglju, a je zgrešil cilj.

Rdeči karton Blaža Vrhovca:

81. minuta: v hitrem protinapadu, podajo je prispeval Luka Žinko, se je proti vratom Maribora pognal Mustafa Nukić, a je ostal Ažbe Jug zbran in ubranil njegov strel.

Priložnost Mustafe Nukića:

71. minuta: poškodoval se je vratar Maribora Ažbe Jug. Sledila je krajša prekinitev, a se je čuvaj mreže odločil, da bo nadaljeval srečanje. Rumeni karton si je po ostrem prekršku nad Luko Žinkom prislužil Blaž Vrhovec, nato pa je Mustafa Nukić po prostem strelu, ki ga je izvajal Žan Trontelj, poslal žogo visoko nad vrata.

67. minuta: Menjali so tudi Ljubljančani. Veteran Luka Žinko je vstopil namesto kapetana Ovbokhe Agboyija, pred tem je Špiro Peričić blokiral nevaren strel Nina Žuglja.

62. minuta: Maribor je opravil prvo menjavo. Namesto Žana Kolmaniča je vstopil v igro Alexandru Cretu, gostje so iz treh prešli v obrambno postavitev s štirimi branilci.

59. minuta: prvi strel Maribora v okvir vrat Igorja Vekića v drugem delu. Rudi Požeg Vancaš je z roba kazenskega prostora udaril po sredini vrat in ogrel dlani vratarja Brava, ki je zlahka ukrotil žogo. V naslednjem napadu si je Mustafa Nukić po prekršku nad Ilijo Martinovićem prislužil rumeni karton.

Začetek drugega polčasa. Trenerja se nista odločila za nobeno menjavo. Le dobro minuto po začetnem pisku sodnika Nejca Kajtazovića je rumeni karton prejel Žan Trontelj. To je drugi nogometaš z rumenim kartonom pri gostiteljih, v 37. minuti ga je prejel še Vanja Drkušić.

Konec prvega polčasa v Ljubljani. Vodilni Maribor odhaja na počitek boljše volje, vodi z 2:1. V strelih na gol vodi Maribor 9:4 (6:3 v okvir vrat).

Gooooool! 1:2! 43. minuta. Mariborčani so še pred koncem prvega polčasa prišli do preobrata. Jan Mlakar je izkoristil odlične predložek Žana Kolmaniča. Pravočasno je ušel domači obrambi, si priboril strel z glavo in bil dovolj natančen, da je premagal Igorja Vekića. Donedavni kapetan mlade izbrane vrste je dosegel tretji zadetek v tej sezoni.

Zadetek Jana Mlakarja:

40. minuta: lepa priložnost Brava. Mustafa Nukić je z desne strani poslal visok predložek v kazenski prostor Maribora, kjer je bil najvišji Martin Kramarič. Zadišalo je po novem vodstvu mladega ljubljanskega kluba, a je nekdanji član vijolic po strelu z glavo zgrešil cilj, tako da ostaja pri 1:1.

Priložnost Martina Kramariča:

33. minuta: Sandi Ogrinec, nekdanji up Maribora, se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, ki pa je bil preslaboten, da bi Ažbetu Jugu povzročil težave.

28. minuta: Jan Mlakar je skušal ogroziti ljubljanska vrata, a je po tehnično zelo zahtevnem udarcu poslal žogo visoko nad vrata. V naslednjem napadu je Denis Klinar po ostrem prekršku nad kapetanom Brava Ovbokho Agboyijem na sredini igrišča prejel rumeni karton.

Goooool! 1:1! 18. minuta. Gostje so hitro izenačili. Rok Kronaveter je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je prišel do strela Špiro Peričić in ogrozil Igorja Vekića. Žoga je poplesavala blizu golove črte, čez katero jo je skušal v boju z Alminom Kurtovićem poriniti Jan Mlakar, nato pa je pritekel Rudi Požeg Vancaš in jo poslal v nebranjen zgornji del mreže. Belokranjec je dosegel četrti zadetek v tej sezoni, v polno je zadel že na tretji tekmi zapored!

Zadetek Rudija Požega Vancaša:

Goooool! 12. minuta. 1:0! Bravo jo je hitro zagodel favoritom iz Maribora. Po uvodnih desetih minutah, ki niso postregle z resnejšo priložnostjo, manjšo prevlado na igrišču pa so imeli gostje, so Ljubljančani zadeli v polno! Almin Kurtović je izvedel prosti strel, nato je David Brekalo lepo zaposlil Roka Maherja, ki je streljal z glavo in prisilil Ažbeta Juga k obrambi. Vratar Maribora je žogo odbil le do Mustafe Nukića, izkušeni napadalec gostiteljev pa je z neposredne bližine zatresel mrežo in se razveselil vodstva. To je njegov drugi zadetek v tej sezoni, oba je dosegel proti Mariboru!

Zadetek Mustafe Nukića:

Začetek dvoboja v Ljubljani.

Gostujoči strateg Mauro Camoranesi je v začetno enajsterico pričakovano uvrstil tudi Ilijo Martinovića, ki bo skušal zapolniti vrzel v obrambi po poškodbi Nemanje Mitrovića. Jasmin Mešanović kot četrti tujec ne kandidira za srečanje, med kandidati ni tudi Amirja Derviševića in Reneja Miheliča.

Trener Brava Dejan Grabić je določil začetno enajsterico, v kateri prevladujejo mladi igralci in kar štirje nogometaši, ki so v karieri že branili barve Maribora:

Sobotni spored tekem 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel v času kosila v Ljubljani. Bravo in Maribor se bosta v Spodnji Šiški udarila že ob 13.45.

Če se lahko mladi ljubljanski klub v miru pripravlja na dvoboj s 15-kratnimi državnimi prvaki, saj nima ničesar za izgubiti, pa je v taboru vijolic drugače. Sploh po razkritju ''afere Milec'', ki je kot strela z jasnega udarila v četrtek in občasnega reprezentanta Martina Milca prisilno oddaljila od igrišča za štiri mesece.

Mauro Camoranesi je v 1. SNL debitiral kot trener Tabora na gostovanju pri Bravu (poraz z 1:2), prvič pa se je kot strateg Maribor predstavil z zmago proti Bravu v Ljudskem vrtu (4:1). Foto: SPS/Sportida

Trener Mauro Camoranesi bo moral tako v pestrem jesenskem nadaljevanju prvenstva krpati vrzeli v obrambi na različne načine. Napovedal je, da bo namesto nesrečnega Nemanje Mitrovića, ki je po hudi poškodbi kolena najverjetneje že končal sezono, v začetno enajsterico vskočil Črnogorec Ilija Martinović.

"Čaka nas zahtevna tekma, Bravo mi je všeč kot ekipa, z zelo dobro zvezno vrsto so uspešni v posesti žoge, bodo pa proti nam najbrž posegli po bolj obrambni postavitvi z usmerjenostjo k protinapadom," sporoča Argentinec z italijanskim potnim listom.

Mariborčani želijo v Ljubljani zadržati vodilni položaj. Priigrali so si ga po dramatični zmagi nad Domžalami (4:3), junak srečanja pa je postal rezervist Aljoša Matko. Mladi napadalec pozna Bravo odlično, saj je v dresu šiškarjev blestel v prejšnji sezoni. Mu bo zato trener vijolic v soboto namenil osrednjo vlogo? Maribor zgledno sodeluje z Bravom, katerega dres nosi ali je nosilo kar nekaj posojenih vijolic. Trenutno sta v Ljubljani dva, Rok Maher in Nino Žugelj, njuna soigralca pa sta tudi nekdanja nogometaša Maribora, Martin Kramarič in Sandi Ogrinec.

Mladi slovenski reprezentant Aljoša Matko (Maribor) je v prejšnji sezoni blestel v dresu Brava. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Pri gostiteljih, ki v zadnjih krogih pogrešajo zlasti zadetke, se ne obremenjujejo preveč s tekmecem. ''Poskušali bomo znova odigrati naš model igre. Motiva fantom zagotovo ne bo manjkalo, saj v Ljubljano prihaja večkratni prvak Slovenije. Z visoko intenzivnostjo želimo biti trd oreh za nasprotnika," sporoča trener Dejan Grabić, vesel, da so se mladi reprezentanti vrnili v klub brez poškodb. Ljubljančani so na zadnji tekmi, ko so remizirali v Novi Gorici, zaigrali z zelo mlado zasedbo, povprečna starost je znašala le dobrih 21 let. Zdaj jih čaka velik izpit zrelosti, saj prihaja v goste motiviran Maribor, ki želi nadaljevati zmagoviti niz v prvenstvu (dve zaporedni zmagi) in zadržati vrh lestvice.