Gorici jo je zagodel 16-letni rekorder

Med reprezentančnim premorom sta se za prijateljsko srečanje dogovorila kluba Prve lige Telekom Slovenije, Gorica in Celje. Državni prvaki so v novogoriškem Športnem parku odpravili vrtnice z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je dosegel 16-letni up celjskega kluba in slovenskega nogometa Tom Kljun.

Nogometaši Gorice in Celje so se nazadnje v prvenstvu pomerili 24. oktobra. Takrat sta se stara znanca 1. SNL udarila v knežjem mestu. Primorcem se je po zadetku Nejca Mevlje, enega izmed številnih povratnikov, nasmihala zmaga, a so nato branilci naslova v zadnji minuti le izenačili. Z bele točke je zadel Filip Dangubić. Hrvat, ki se je po nekaj sezonah vrnil v Celje, je sodeloval tudi pri edinemu zadetku na petkovi prijateljski tekmi v Novi Gorici.

Na njej so se gostitelji predstavili brez najmočnejše enajsterice. Trener Gordan Petrić je ponudil priložnost varovancem, ki v dozdajšnjem delu sezone niso veliko igrali, v ogenj je poslal tudi nekaj mladincev. Z najmočnejšo postavo se niso predstavili tudi gostje iz Celja, ki so pogrešali kar nekaj reprezentantov, na koncu pa prišli do tesne zmage. Edini zadetek na srečanju je v 58. minuti dosegel Tom Kljun, šele 16-letni napadalec Celja. Najstnik še čaka na strelski prvenec v prvi ligi, kjer je v tej sezoni na štirih tekmah na igrišču prebil 98 minut, na dvoboju v Novi Gorici pa je izkoristil podajo Dangubića in premagal vratarja Gorica Darka Marjanovića.

Rekord postavil na jubilejni tekmi NK Celje

Kljun je sicer klubski rekorder, saj je najmlajši nogometašev vseh časov, ki je v dresu celjskega moštva zaigral v prvi slovenski ligi. Ko je poleti vstopil v igro proti velenjskemu Rudarju, to je bila tudi jubilejna tisoča tekma Celjanov v prvi ligi, je bil star komaj 16 let, 4 mesecev in 7 dni.

🎉⚽🎉 Tom Kljun je proti Rudarju debitiral v članski konkurenci in s tem postal najmlajši nogometaš v zgodovini NK Celje, ki je kadarkoli oblekel članski dres v PLTS‼️ Tom, čestitke🏅#jubilej #SavinjskoŠaleškiDerbi #misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele 💛💙 pic.twitter.com/f1W2RE7vzB — NK Celje (@NKCelje) June 7, 2020

Pogodba s Celjani ga veže do konca leta 2022. Želel je obleči dres s številko 7, ki pa je bil že zaseden, tako da zdaj nastopa z ''Dončićevo'' številko 77.

Celjani so se v Novi Gorici prvič predstavili z razširjeno zasedbo strokovnega vodstva, saj je trenerju Dušanu Kosiću premierno pomagal tudi Dragan Čadikovski.