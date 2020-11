Tabor do prve gostujoče točke, zapravil je lepo priložnost za vse tri

Nogometaši Aluminija in CB 24 Tabora Sežane so se v 12. krogu Prve Telekom Slovenije razšli brez golov. Sežančani so v Kidričevem osvojili sploh prvo točko na gostujočih tekmah v tej sezoni.

Nogometaši Aluminija so tudi na petem zaporednem prvenstvenem obračunu ostali brez zmage. Po treh zaporednih porazih pa so vendarle osvojili vsaj točko, ki pa ni bila dovolj, da bi se znebili zadnjega mesta na prvenstveni razpredelnici. S točko so lahko celo zadovoljni, saj jih je v prvem polčasu reševal vratar Luka Janžeković, tekmec pa je v drugem delu tudi zapravil enajstmetrovko.

Sežančani v novi sezoni na gostovanjih do zdaj niso osvojili niti točke, trdno so bili prepričani, da jo lahko osvojijo v Kidričevem. Od samega začetka so bili boljši tekmec, prvo priložnost pa je zamudil Portugalec Aldair, ki je preigraval na levi strani kazenskega prostora, nato streljal, a je Janžeković žogo odbil.

Nekaj minut pozneje je imel še lepšo priložnost Mario Babić, ki se je sam znašel pred vratarjem, a je bil ta uspešnejši tudi v tem obračunu, do odmora pa je obranil še dva poskusa omenjenih igralcev.

Gostitelji so bili v prvem delu povsem nenevarni, zato pa so prišli do prve priložnosti drugega dela. A bolj naključno kot ne, gostujoči vratar Jan Koprivec je v zračnem dvoboju storil napako, žoga se mu je izmuznila iz rok, česar pa ni znal izkoristiti Aljaž Ploj.

V 61. minuti je Mario Zebić iz ugodnega položaja streljal mimo gola, dve minuti pozneje pa je svoji ekipi priboril enajstmetrovko. A najstrožje kazni Babić ni izkoristil, streljal je mimo gola.

To bi lahko na drugi strani kaznoval Mihael Klepač, vendar je bil njegov strel preslab, da bi premagal Koprivca.

V naslednjem krogu bo Tabor gostil Domžale, Aluminij pa bo gostoval pri Olimpiji.

Aluminij : Tabor 0:0

Športni park Kidričevo, sodniki: Sagrković, Vukan, Mikača.



Aluminij: Janžekovič, G. Pečnik (od 58. Jakšić), Azemović, Pantalon, Ploj, Horvat (od 68. Grajfoner), Kim (od 68. Krajnc), Matjašič (od 75. Maletić), Klepač, Bosilj (od 58. T. Pečnik), Prša.

Tabor CB24: Koprivec, Salkić, Nemanič, Briški, Mihaljević, Zebić, Makoumbou, Babić, Sever (od 81. Stančič), Rovas, Aldair.



Rumeni kartoni: G. Pečnik; Rovas, Koprivec, Stančič.

Potek tekme v živo: