Malo za šalo, malo zares in brez zamere, Mario, a strela z enajstih metrov, zapravljenega na tak način, kot je na današnji tekmi 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem "uspel" hrvaškemu nogometašu Tabora Mariu Babiću, ne vidimo vsak dan.

Obračun med Aluminijem in Taborom v Kidričevem se je končal brez zadetkov, lahko pa bi bilo tudi drugače, saj smo videli kar nekaj priložnosti. Predvsem na strani Sežančanov, ki so imeli zagotovo najlepšo priložnost v 64. minuti, ko je v kazenskem prostoru Aluminija prodiral Hrvat Mario Babić, na nepravilen način pa ga je ustavil njegov rojak Roko Prša in glavni sodnik Asmir Sagrković je pokazal na najstrožjo kazen.

Famoznega nepisanega nogometnega pravila o tem, da nogometaš, ki jo je iztržil, enajstmetrovke ne sme izvajati, Sežančani niso upoštevali, potrdilo pa se je na za izvajalca enajstmetrovke Babića najslabši možni način.

Iz tedna v teden po svetu vidimo veliko zapravljenih najstrožjih kazni. Dogaja se, da se z obrambami izkažejo vratarji. Zgodi se, da močan strel konča v vratnici, prečki ali pa zleti prek gola. Sem in tja vidimo tudi kakšno ponesrečeno "panenka", ob kateri se osmeši posnemovalec legendarnega strela legendarnega Čeha Antonina Panenke.

Ob precej počasni poti žoge po strelu proti golu Aluminija, ki je kljub temu konkretno zgrešila cilj, pa se je, če ima vsaj kanček smisla za humor in se morda rad pošali tudi na svoj račun, verjetno tudi izvajalec strela v Kidričevem Babić vprašal, ali je bila to najslabša enajstmetrovka v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije?

Mimogrede, 28-letni ofenzivni vezist Babić je v prvo slovensko nogometno ligo prišel že leta 2014, ko je dve leti igral za velenjski Rudar, potem pa se v najboljšo slovensko nogometno ligo vrnil lani, ko je prišel v Sežano. Do zdaj je v 108 prvoligaških nastopih pri nas zabil 11 golov. Dva tudi v tej sezoni. Enega z enajstmetrovke. Tokrat jo je grdo zgrešil. Se zgodi ...