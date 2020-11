Navijače Olimpije navdušile besede Skenderja, Šimundžo zmotila naivnost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener Olimpije Dino Skender je po zmagi nad Muro (1:0) poudaril, kako so njegovi izbranci, med katerimi sta ekspresni krst v Prvi ligi Telekom Slovenije dočakala tudi najnovejša hrvaška novinca, odigrali verjetno najboljšo tekmo v tej sezoni. Prekmurskega gostitelja so nadigrali zlasti v prvem polčasu, kjer se gostitelji po besedah Anteja Šimundže niso držali dogovorov.

Olimpija je po mnenju trenerja Dina Skenderja v soboto odigrala najboljšo tekmo v tej sezoni. Premagala je Muro z 1:0, izstopala pa je zlasti njena predstava v prvem delu, kjer so z dokaj prevetreno enajsterico, takojšnjo priložnost sta dobila nedavna hrvaška prišleka Mario Kvesić in Goran Milović, povzročili Muri obilico težav.

Zadetek Andresa Vombergarja:

Šimundža: Tega si ne smemo dovoliti

Na vratih Mure je blestel Matko Obradović, ki pa v zadnji minuti prvega polčasa ni mogel preprečiti vodstva gostov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Črno-beli, ki so podobno kot gostje iz Ljubljane na derbiju 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije pogrešali kar nekaj zelo pomembnih igralcev, niso našli protiorožja, kako ustaviti napadalno in kombinatorno igro zmajev. Če ne bi bilo razigranega vratarja Matka Obradovića, bi si lahko gostje do konca prvega polčasa priigrali že občutno prednost, tako pa je za edini zadetek po izjemni akciji moštva poskrbel Andres Vombergar.

Pisala se je že 45. minuta, kar je pošteno zmotilo čuvaja mreže Mure, pa tudi trenerja Anteja Šimundže, ki je še četrtič zapored v prvi ligi ostal brez zmage.

Kaj je po tekmi povedal Ante Šimundža?

''V prvem polčasu nismo bili pravi. Igrali smo drugače, kot smo se dogovorili, potem pa v nadaljevanju nekatere stvari popravili. Z naše strani je bilo glede zrelosti malo naivno, predvsem zaradi zadnje minute prvega polčasa, ko smo prejeli zadetek. Tega si ne smemo dovoliti, o tem smo se pogovarjali,'' je po porazu, s katerim je Mura izgubila stik z vodilnim dvojcem, Maribor ji zdaj beži tri, Olimpija pa dve točki, povedal trener črno-belih.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Olimpija počasi prihaja do tistega, kar želi biti

V obrambi zmajev je prvič zaigral visoki Dalmatinec Goran Milović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je izkusila moč razigranih zmajev, ki so, čeprav niso računali na nekaj najboljših branilcev, v prvem polčasu zagospodarili na igrišču. ''Odigrali smo dobro tekmo, verjetno kar najboljšo v tej sezoni. Počasi prihajamo do tistega, kar bi želeli gledati. Do tistega, kar bi želeli, da bi bila Olimpija v tej sezoni,'' je Skender podal napoved, ki je zagotovo navdušila privržence Olimpije.

Najprej je navdušil z dejanjem, z igro v prvem polčasu, ki je bila nekaj povsem drugega kot tista na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom (domačih 1:2 proti Kopru), za nameček pa je mladi hrvaški strateg še izpostavil, kako je to šele začetek svetle prihodnosti zmajev. Da lahko igra Olimpije še napreduje, pri tem ji bo v pomoč okrepljen kader, posledica nedavnega prihoda Kvesića in Milovića, ki sta že na prvi tekmi pokazala, kako bi lahko predstavljala dodano vrednost. Zlasti takrat, ko bosta ujela tekmovalno formo, saj že dalj časa pogrešata uradne tekme.

Šimundža: Nekje se je moralo poznati

Mura na zadnjih treh tekmah v prvenstvu ni dosegla zadetka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če so bili zmaji boljši v prvem delu, pa so v nadaljevanju pokazali slabosti. V drugem polčasu, ko so nekaterim igralcem Olimpije pošle moči, je Mura vzpostavila ravnotežje, v zadnjih minutah pa je zadišalo celo po izenačenju. Sreča je gostiteljem obrnila hrbet, ko se je pet minut pred koncem zatresla prečka zeleno-belih. Ostalo je pri tesni zmagi z 1:0.

''Olimpija se je v drugem polčasu osredotočila na branjenje, protinapade, mi pa bi lahko z malo sreče rezultat tudi izenačili,'' je pojasnil Šimundža in poudaril, kako so fantje dali vse od sebe. Vseeno ni zadoščalo za pozitiven rezultat. Po mnenju Šimundže tudi zaradi prevelikega števila odsotnih igralcev.

''Glede zadnje tekme nam je manjkalo pet igralcev, tako da se je to nekje moralo poznati,'' je opozoril na to, kako proti Olimpijo za razliko od prejšnje tekme v prvenstvu (0:0 v Sežani) ni bilo kapetana Alena Kozarja, Žige Kousa, Jana Gorenca, Matica Maruška in Dragana Lovrića, kaznovan pa je bil Klemen Šturm. Pri zmajih so v obrambi manjkali Miral Samardžić, Uroš Korun, Matic Fink ...