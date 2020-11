Znano je, zakaj je umrl Diego Maradona

Rezultati prve obdukcije trupla v četrtek umrle argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone so pokazali, da je umrl zaradi pljučnega edema, zastoja tekočine v pljučih, posledice srčnega popuščanja. Maradona je umrl v spanju, in sicer po zajtrku z nečakom, po katerem je izjavil, da se slabo počuti, in odšel v posteljo.

Pri obdukciji je sodelovalo šest zdravnikov, priporočenih od državne oblasti in eden, ki ga je določila družina. V teku je tudi laboratorijska preiskava, ki bo ugotovila, ali je ob smrti imel v krvi sledove narkotikov in alkohola.

V javnosti so se že pojavili očitki, da je pomoč nogometašu prišla prepozno, devet rešilcev naj bi na Maradonov dom prišlo pol ure po klicu na pomoč, zato so državne oblasti že napovedale preiskavo. Odvetnik Maradone Mattias Morla je zdravnike kritiziral, da so ga po operaciji strdka na možganih puščali brez nadzora.

Kolone oboževalcev, ki so se prišli posloviti od svojega idola. Foto: Reuters

Maradono bodo po poročanju AFP danes pokopali v predmestju Buenos Airesa, na Vrtu miru v Bellavisti, kjer so že pokopani njegovi starši. Krsto, prekrito z argentinsko zastavo in številko 10 na njej, bodo pripeljali iz vladne stavbe v centru Buenos Airesa, kjer se od legendarnega nogometaša, ki je imel po svetu status nogometnega boga, poslavljajo navijači. Pred zgradbo prihaja tudi do neredov in spopadov navijačev in policije.

Takole pa se od El Diega poslavljajo pred stadionom San Paolo v Neaplju. Foto: Reuters

V Argentini so sicer razglasili tridnevno žalovanje, predsednik Alberto Fernandez je ustavil vse svoje dejavnosti. Dneve žalovanja razglašajo tudi v Indiji, navijači in njegovi nogometni kolegi pa se od Argentinca poslavljajo po celem svetu, še posebno v Neaplju, kjer je Maradona zapustil globok pečat.