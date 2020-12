Danes se obeta "žreb vseh žrebov". Jan Oblak znova trn v peti Liverpoola?

Ob 12. uri se bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu začel ples kroglic. V bobnu se bo znašlo 16 udeležencev osmine finala lige prvakov, med katerimi bodo tudi trije klubi s slovenskimi legionarji. To so Atalanta Josipa Iličića, Atletico Jana Oblaka in RB Leipzig Kevina Kampla, prav vsi spadajo med nenosilce, tako da se ne bodo mogli pomeriti med seboj. Naslov brani Bayern München.

V ligi prvakov poteka tudi v tej sezoni dominacija klubov iz petih najmočnejših evropskih lig. V prejšnji sezoni so se v osmino finala uvrstili le klubi iz Anglije, Francije, Italije, Nemčije in Španije, v tej sezoni pa je zelo podobno, a z manjšo izjemo, saj se je med omenjene klube ''vrinil'' portugalski Porto. Edini udeleženec izločilnega dela, ki ne prihaja iz priljubljene ''lige petice''.

Največ je nemških in španskih klubov

Evropski naslov brani Bayern, ki je v zadnjem finalu premagal PSG. Foto: Getty Images V skupinskem delu tako ne manjka velikanov evropskega klubskega nogometa. Kar polovica udeležencev (8) se že lahko pohvali z evropskim naslovom, ki ga v tej sezoni brani Bayern München. Bavarci so v skupinskem delu zlahka osvojili prvo mesto v svoji skupini in si s tem priigrali prednost, saj bodo lahko povratno tekmo osmine finala – spomladi 2021 bi lahko dvoboji morebiti že potekali pred polnimi tribunami – odigrali doma.

V osmini finala velja pravilo, da se med seboj ne morejo udariti klubi iz iste države, pa tudi klubi, ki so se pomerili že v skupinskem delu. Med klubi, ki ostajajo v boju za evropsko krono, je največ nemških in španskih klubov (po štirje), sledijo angleški in italijanski (po trije), po enega predstavnika pa imata Francija in Portugalska.

Finale bo 29. maja 2021 v Istanbulu.

V boju za evropski naslov še trije Slovenci Josip Iličić je v skupinskem delu lige prvakov poskrbel za edini slovenski zadetek. Dosegel ga je na gostovanju Atalante v Liverpoolu. Foto: Reuters Slovensko čast branijo trije legionarji, ki so svojim klubom v skupinskem delu pomagali do drugega mesta v skupini, tako da bodo v osmini finala prvo tekmo odigrali doma. To so Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je v prejšnji sezoni v osmini finala izločil takratnega branilca naslova Liverpool, Atalanta Josipa Iličića, ki je pred slabim letom dni v osmini finala ponižala Valencio, Kranjčan pa je na dveh tekmah dosegel kar pet zadetkov, in RB Leipzig Kevina Kampla, ki je v prejšnji sezoni v osmini finala nadigral Tottenham, nato pa v četrtfinalu spravil v slabo voljo še Atalanto. V skupinskem delu si izločilnega dela lige prvakov niso priigrali Inter Samirja Handanovića, Dinamo Kijev Benjamina Verbiča in Ferencvaroš Mihe Blažiča.