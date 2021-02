Nova evropska sramota v eni uri spet razgalila Katalonce

"Bili so superiorni," je po polomu, porazu z 1:4 na svojem stadionu v prvi tekmi osmine finala lige prvakov proti PSG, dejal trener Barcelone Ronald Koeman in povedal vse. Katalonci so po spodbudnih igrah, ki so jih kazali v zadnjih tednih, v uri torkovega večernega šova Kayliana Mbappeja razpadli, kar je vzorec, ki se ponavlja že nekaj let zapovrstjo.

"Bili so zelo učinkoviti. Še posebej Mbappe. V prvem polčasu je bilo izenačeno. Pri vodstvu z 1:0 smo imeli veliko priložnost, ki pa je žal nismo izkoristili. V drugem polčasu smo imeli veliko težav v obrambi, PSG pa je bil superioren. Tako tekaško kot tudi z žogo," je po tekmi poklapan povedal trener Barcelone Ronald Koeman.

"Naredili bomo vse, da dosežemo preobrat, a je treba biti realen in priznati, da bo zelo težko," je priznal Nizozemec, ki se je znašel na udaru kritikov. Katalonska nogometna javnost secira vsako njegovo potezo in našteva številne napake, ki naj bi jih naredil.

Nizozemcu očitajo predvsem to, da je 34-letnega branilca Gerarda Piqueja, ki se je vrnil po več kot dvomesečni odsotnosti zaradi poškodbe, na tekmi proti enem najhitrejših, zagotovo pa najboljših napadalcev na svetu ta hip poslal v ogenj od prve minute in se osramotil.

Kanček upanja, potem pa spet kolaps

Gerard Pique preživlja težke trenutke. Foto: Reuters Kylian Mbappe se je poigraval s Piquejem, njegovim "partnerjem v zločinu" Clementom Lengletom in preostalimi branilci Barcelone, dočakal svoj prvi "hat-trick" v ligi prvakov in poskrbel za novo evropsko sramoto katalonskega nogometnega velikana.

Po nizu kar sedmih prvenstvenih zmag so navijači Barcelona upali, da bo ta dobre rezultate nadaljevala tudi v Evropi, a so se grdo ušteli. Huesca, Granada, Elche, Betis, Alaves in Athletic Bilbao so pač eno, evropski podprvak PSG pa nekaj povsem drugega.

Po polomu v četrtfinalu lige prvakov leta 2018, ko so proti Romi v Rimu izgubili z 0:3 in zapravili prednost s prve tekme 4:1, podobnem "podvigu", ki jim je leto pozneje uspel v polfinalu proti Liverpoolu, ko so na Anfield prišli s prednostjo 3:0, potem pa izgubili z 0:4, in lanskem porazu stoletja z 2:8 v lizbonskem mehurčku v četrtfinalu si je Barcelona privoščila novo evropsko sramoto velikih razsežnosti.

Resda obračun s PSG še ni odločen, a v čudežen preobrat v Parizu verjame redkokdo. Leta 2017 je prav proti PSG, tudi takrat v osmini finala, Barcelona po prvi tekmi zaostajala z 0:4, potem pa na povratni tekmi zmagala s 6:1 in napredovala, toda tista Barcelona je bila povsem drugačna. Z Neymarjem in Andresom Iniesto ter Lionelom Messijem in Luisom Suarezom v najboljših letih je bila veliko boljša.

"Mbappe je pustošil po Barceloni", "Messi je spet izginil", "Mbappe je razgalil Barcelono", "Pariški plaz je zasul Barcelono" so naslovi, ki jih danes najdemo v številnih španskih časnikih in drugod. Barcelona je bila v dobrem položaju, ki se je po Messijevem golu za vodstvo še izboljšal, a potem spet iz rok izpustila prav vse.

Antoine Griezmann je imel nekaj priložnosti za gol, a se spet ni izkazal. Foto: Reuters

Francoz za 120 milijonov evrov je veliko razočaranje

"To ni bila naša najboljša tekma. To ni bila prava različica Barcelone. To ni slika o klubu, ki smo jo želeli pokazati. Težko je. Prejeti štiri gole na domači tekmi ni lepo. Imeli smo svoje priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili," je bil po tekmi poklapan Antoine Griezmann, za katerega je Barcelona predlani plačala 120 milijonov evrov, dobila pa bolj malo. Po nekaj zadetkih in asistencah, ki jih je zbral v zadnjih tednih, se je zdelo, da je v ključnem trenutku prišel v formo, potem pa najprej pri nedavnem pokalnem porazu proti Sevilli in zdaj še na tekmi s PSG močno razočaral.

V Barcelono je izkušeni Francoz iz Atletica prišel, da bi osvajal lovorike, a kot trenutno kaže, še drugo leto v nizu ne bo osvojil niti ene. Da bi bilo zanj še huje, gre njegovemu nekdanjemu klubu iz Madrida odlično. V prvenstvu premočno vodi, v ligi prvakov pa je med favoriti za naslov. Medtem Barcelona v prvenstvu za vodilnim mestom s tekmo več zaostaja za osem točk, po prvi tekmi polfinala pokalnega tekmovanja proti Sevilli zaostaja z 0:2, po prvi tekmi osmine finala lige prvakov pa je v še precej bolj izgubljenem položaju. Antoine, z Janom Oblakom bi ti bilo veliko bolje …

Mbappe je vedel že večer pred tekmo