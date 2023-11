Finci prvi polfinalisti Davisovega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Harri Heliovaara in Otto Virtanen sta se takole razveselila uvrstitve v polfinale Davisovega pokala.

Harri Heliovaara in Otto Virtanen sta se takole razveselila uvrstitve v polfinale Davisovega pokala. Foto: Reuters

Finska teniška reprezentanca je prva polfinalistka drugega dela zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski Malagi. Po dvoboju dvojic je z 2:1 premagala branilko naslova, izbrano vrsto Kanado. Preostali četrtfinalni pari bodo na sporedu v sredo in četrtek.

Obračun oslabljenih reprezentanc so bolje odprli Kanadčani, ki ne morejo računati na Felixa Auger-Aliassima in Denisa Shapovalova, so prek Milosa Raonica povedli z 1:0. Nekdanja številka tri moškega tenisa (2016), zdaj pa 318. tenisač sveta je premagal Patricka Kaukovalto s 6:3, 7:5.

Otto Virtanen je nato v drugem posamičnem dvoboju ugnal Gabriela Dialla s 6:4, 7:5, tako da je prvi četrtfinalni par odločila igra dvojic. V njej je bil Virtanen skupaj s Harrijem Heliovaaro boljši od Alexisa Galarneauja in Vaseka Pospisila s 7:5, 6:3.

Finci, ki so igrali brez najboljšega posameznika Emila Ruusuvuorija, se bodo v polfinalu pomerili proti boljšemu iz sredinega obračuna med Češko in Avstralijo, ki se bo začel ob 16. uri. Para spodnjega dela tabele sta Italija - Nizozemska ter Srbija - Velika Britanija.

Favorizirani sta predvsem reprezentanci Srbije in Italije, ki imata v svojih vrstah prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića in četrtouvrščenega Italijana Jannika Sinnerja.

Skupinski del dvodelnega zaključnega turnirja je sicer potekal septembra v Bologni, Manchestru, Valencii in Splitu. Izločilni boji pa bodo do nedelje potekali v Malagi.

Davisov pokal, izločilni boji: Četrtfinale: Torek, 21. november:

Finska - Kanada 2:1

Patrick Kaukovalta - Milos Raonic 3:6, 5:7;

Otto Virtanen - Gabriel Diallo 6:4, 7:5;

Harri Heliovaara/Otto Virtanen - Alexis Galarneau/Vasek Pospisil 7;5, 6:3; Sreda, 22. november:

16.00 Češka - Avstralija Četrtek, 23. november:

10.00 Italija - Nizozemska

16.00 Srbija - Velika Britanija Polfinale: Petek, 24. november:

16.00 Kanada/Finska - Češka - Avstralija Sobota, 25. november:

12.00 Italija/Nizozemska - Srbija/Velika Britanija Finale: Nedelja, 26. november:

16.00 finale

Preberite še: