Novak Đoković pričakuje še večjo norišnico, kaj pa učiteljice?

V nedeljo ob 18. uri se bosta za prestižno lovoriko udarila Novak Đoković in Jannik Sinner, kar bo že drugič v tem tednu. Pred dnevi je bil v skupinskem delu boljši Italijan, ki je imel, razumljivo, na svoji strani tudi italijansko občinstvo. Na trenutke je to zmotilo Đokovića, kateremu se med dvobojem nekajkrat žvižgali. Še bolj napeto ozračje lahko pričakujemo v nedeljskem finalu.

"Jannik igra izjemen tenis. Igrati proti najboljšim na tej ravni … Igrala sva že v skupini in bilo je naelektreno. Pričakujem, da bo v nedeljo še glasneje, kot v skupinskem delu. To je finale. Že velikokrat sem bil v tem položaju. Zelo zadovoljen sem, kako se počutim in kako igram. Upam, da bom lahko v nedeljo igral svoj najboljši tenis." je po polfinalni zmagi povedal prvi igralec sveta.

Na tribunah je bila tudi njegova ožja družina. Foto: Guliverimage

Upa, da ne bodo imeli težav z učiteljicami

V Torino je prišla tudi njegova ožja družina. Na tribunah sta bila tudi njegova otroka Stefan in Tara, ki sta mu dala še dodatne motivacije. To je poudaril in se ob tem pošalil, da upa, da ne bodo imeli težav z učiteljicami.

"Moji otroci so tukaj. Ta večer so mi prinesli srečo in samozavest. Vesel sem, da so bili tukaj. Vzeli so si dva dni in izpustili pouk. Upam, da ne bomo imeli težav z učiteljicami. (smeh op.p.) Super je, da sem delo končal v dveh nizih."

Nekaj izjemnih točk iz polfinalnega dvoboja.

This sequence of points 🥵



Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic DELIVERED towards the end!#NittoATPFinals pic.twitter.com/QOJOgTamUp — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023

Foto: Reuters

V soboto zvečer, ko je Đoković igral proti Alcarazu, so mnogi pričakovali napet dvoboj, a ljubitelji so videli bolj enostranski promet, saj je srbski zvezdnik oddal le pet iger (6:3, 6:2). Nole je priznal, da je bil to zanj najboljši dvoboj v tem tednu, potem ko je prve tri dvoboje igral tri nize.

"Potem, ko sem v prvi treh dvobojih veliko časa preživel na igrišču, nisem bil prepričan, kako sem bom nocoj počutil. Letos nisem bil tako oster v drugem in tretje dvoboju skupinskega dela, a mislim, da sem nocoj že od samega začetka dobro čutil žogo. V dvoboj sem šel s pravim pristopom in že od prve točke sem vedel, da bo zelo napeto," je po pomembni zmagi povedal Đoković.

Novak Đoković bo v nedeljo lovil sedmo turnirsko zmago na zaključnih turnirjih. Foto: Guliverimage

Bo padel nov rekord?

Beograjčan pa bo v nedeljo lovil nov rekord. V primeru zmage bo postal igralec z največ zmagami na zaključnem turnirji najboljše osmerice. Trenutno jih ima šest in je izenačen z Rogerjem Federerjem. V nedeljo pa ga čaka vse prej kot lahko delo.

