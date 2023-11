V živo: Đoković v svojem svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Torinu pravkar poteka še zadnje dejanje zaključnega teniškega turnirja v Torinu, kjer merita moči domači matador Jannik Sinner in številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković. Prvi niz je suvereno dobil srbski igralec. V dvojicah sta Američan Rajeev Ram in Britanec Joe Salisbury drugič zapored osvojila turnir med dvojicami. V finalu sta bila uspešnejša od Španca Marcela Granollersa in Argentinca Horacia Zeballosa s 6:3, 6:4.