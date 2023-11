Novak Đoković je imel precej naporne dvoboje v skupinskem delu, potem ko je moral tri nize igrati proti Janniku Sinnerju in Holgerju Runeju. Beograjčan je v treh dvobojih na igrišču preživel nekaj več kot osem ur. Ob tem je treba vedeti, da ni več najmlajši in da je njegova regeneracija počasnejša kot pred desetimi leti. Njegov nasprotnik v polfinalu bo Carlos Alcaraz, ki je na igrišču preživel kar tri ure manj kot Srb. Španec je v skupinskem delu na igrišču preživel pet ur in deset minut.

This shows the level of each group

Now is the moment of truth pic.twitter.com/rnYwYeNXeI — 𝟋é┌𝝶🇾 (@FernyAttme) November 17, 2023

Je imel dovolj časa za regenracijo?

Zagotovo pa se izkušnje na strani prvega igralca sveta, ki je v svoji karieri odigral veliko težkih dvobojev. Na roko mu gre tudi termin, saj bosta z Alcarazem na igrišče stopila ob 21. uri zvečer, ob tem pa je treba računati, da je Đoković svoj zadnji dvoboj igral v četrtek.

Od polfinalistov je najmanj časa na igrišču preživel Danil Medvedjev. Rus je vse skupaj igral le štiri ure in 40 minut. Jannik Sinner, njegov nasprotnik v polfinalu, se je tudi dolgo zadržal na igrišču. Mladi Italijan, ki igra na krilih italijanskega občinstva, je do polfinala skupaj igral sedem ur in osem minut.

Novak Djokovic being booed to hell and back by the Italian crowd after beating Jannik Sinner in the finals of the ATP World Tour Finals after losing to him at the start of the week:pic.twitter.com/TEcc2svwwP — Scott Barclay (@BarclayCard18) November 17, 2023

"Naj se pogledajo v ogledalo"

Še vedno je veliko govora o neprimernem vedenju italijanskega občinstva, ko sta ga igrala Novak Đoković in Jannik Sinner. Nole je sicer v Italiji zelo priljubljen, a ne takrat, ko igra proti italijanskemu predstavniku. To smo lahko videli, ko je igral proti Sinnerju, ko so mu Italijani žvižgali. Eden najboljših igralcev vseh časov, jim je na to odgovoril z dirigiranjem.

Mark Petchey, nekdanji trener Andyja Murrayja, je obsodil to dejanje, saj meni, da je takšen odnos do igralcev neprimeren. Sploh na zaključnem turnirju. "Bil sem malodušen, ko sem videl obnašanje občinstva. V tej fazi kariere si Đoković zasluži spoštovanje. Ob vseh odrekanjih in športnih trenutkih, ki nam jih je dal, si tega ne zasluži," je uvodoma povedal 53-letni Britanec in dejal, da naj se ob tem nekateri raje pogledajo v ogledalo.

"Razumem, da se je to zgodilo proti Sinnerju, a ampak v tem primeru nimajo opravičila. Novak si zasluži spoštovanje vseh. Ne zahtevam, da ga obožujejo, ampak si zasluži spoštovanje, četudi mu tega ne pokažejo. Naj se pogledajo v ogledalo in naj razmislijo o tem."

Ob slovenskem odbojkarju se je počutil majhnega

Štiriindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je po četrtkovem dvoboju proti Poljaku Hubertu Hurkaczu srečal tudi s slovenskim odbojkarjem Janom Kozamernikom in srbskim odbojkarjem Markom Podraščaninom. Obema je dal svojo avtogram, nato pa so še naredili skupno fotografijo. Đoković je ob tem v šali dejal: "Počutim se tako majhnega."

Preberite še: