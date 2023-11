Alcaraz z zmago do polfinalnega dvoboja z Đokovićem

Španec je odpor Medvedjeva zlomil po uri in 21 minutah, zanj pa je bila to druga zmaga v rdeči skupini. Pred tem je v uvodnem krogu moral priznati premoč Nemcu Alexandru Zverevu, ki je slavil s 6:7 (3), 6:3 in 6:4, v drugem dvoboju pa je bil boljši od Rusa Andreja Rubljova s 7:5 in 6:2.

Medvedjev si je že pred današnjim dvobojem z Alcarazom zagotovil nastop v polfinalu, najprej je premagal rojaka Rubljova s 6:4 in 6:2, nato pa še Zvereva s 7:6 (7) in 6:4.

V zeleni skupini je Sinner dosegel tri, Đoković dve, Danec Holger Rune pa eno zmago. Grk Stefanos Cicipas je doživel dva poraza, nato pa se je poškodoval, tako da je zadnji dvoboj igral prva rezerva - Poljak Hubert Hurkacz, ki je v četrtek klonil proti Đokoviću.

Skupinski del, rdeča skupina Carlos Alcaraz (Špa,2) : Danil Medvedjev (Rus, 3) 6:4, 6:4; Adrej Rubljov (Rus, 5) - Aleksander Zverev (Nem, 7)

Rdeča skupina Carlos Alcaraz (Špa, 2) 2 zmagi – 1 poraz

Daniil Medvedjev (Rus, 3) 2 - 1

Aleksander Zverev (Nem, 7) 1 – 1

Andrej Rubljov (Rus, 5) 0 – 2

