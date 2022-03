Huda tragedija: strmoglavil boeing s 133 potniki

Letalo je bilo na poti iz Kunminga v Guangxi, poročajo tuji mediji.

Boeing 737 je strmoglavil na podeželskem območju blizu mesta Wuzhou v regiji Guangxi. Ob padcu letala je izbruhnil "gorski požar".

A #China Eastern Boeing 737 passenger crashed in southern China.

The plane was flying from #Kunming to #Guangzhou. There were 133 people on board. pic.twitter.com/hSijGeVxbF