Kandidatka za predsednico Splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić je danes, dva dneva pred drugim krogom lokalnih volitev na Hrvaškem, objavila fotografije glasovnic, za katere trdi, da so jih našli v morju na otoku Brač. Policija je potrdila, da so v morju našli 35 glasovnic, volilna komisija pa je za to okrivila veter.

"Na fotografijah, ki jih vidite, niso navadni lističi – to so vaši glasovi, vaša pravica, da izberete, kdo bo upravljal županijo naslednja štiri leta. Nekdo vam poskuša vzeti to pravico!" je na omrežju Facebook zapisala Ninčević Lesandrić:

Najdbo glasovnic za županijske volitve je označila za resno kršitev zaupanja državljanov v volilni proces in demokratične standarde, poroča hrvaški portal N1. "Vse smo prijavili DIP (državni volilni komisiji) in pričakujemo takojšen odgovor," je nadaljevala in dodala, da morajo biti prihajajoče volitve poštene in zakonite.

Volilna komisija: Kriv je bil veter

Hrvaška policija je pozneje potrdila, da so v četrtek v morju našli 35 glasovnic. Po navedbah županijske volilne komisije je glasovnice med prenosom skrinjic v morje odpihnil močan veter, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na Hrvaškem bo v nedeljo potekal drugi krog lokalnih volitev. Te bodo potekale v 13 županijah, 46 mestih in 61 občinah ter v Zagrebu, ki ima status županije in mesta.



Favorita v dveh največjih mestih, Zagrebu in Splitu, sta tudi po prvem krogu aktualna župana, na Reki pa se županski položaj nasmiha neodvisni kandidatki. V nekaterih drugih mestih, kot so Pulj, Zadar, Dubrovnik in Vukovar, je izid manj gotov.



Med strankami je za zmagovalca volitev že po prvem krogu obveljala vladajoča HDZ. Zmagala je v največ občinah, mestih in županijah ter utrdila svojo oblast na lokalni ravni.