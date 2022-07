Zelenski bo v petek nagovoril slovenske poslance

Slovenski poslanci so pred dnevi na zaprti seji odbora za zadeve EU in odbora za zunanjo politiko potrdili predlog SDS, naj predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič povabi Volodimirja Zelenskega, da nagovori slovenske poslance. To se bo sedaj po navedbah Dela tudi zgodilo, in sicer v petek ob 10. uri.

O tem so bili po današnji seji kolegija predsednice državnega zbora seznanjeni tudi vodje poslanskih skupin, še poroča Delo.

Z Zelenskim se je pred zasedanjem voditeljev držav članic EU v Bruslju konec junija pogovarjal tudi slovenski premier Robert Golob, ki je ukrajinskemu predsedniku zagotovil, da se odnos Slovenije do Ukrajine kljub zamenjavi vlade ni spremenil.

Zelenski pa je takrat Golobu čestital za imenovanje na čelo slovenske vlade in se mu zahvalil za pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini, ki je status kandidatke kasneje tudi prejela.