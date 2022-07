V prometni nesreči v Šentjanžu umrl 35-letni motorist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S policijske uprave Celje so sporočili, da so bili danes nekaj pred 18. uro obveščeni, da se je v Šentjanžu na območju Rečice ob Savinji zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 35-letni motorist. Ta je nameraval prehiteti osebno vozilo, ki ga je vozila 36-letnica, ki je na regionalni cesti zavijala v levo, moški pa je pri tem trčil vanjo.

Motorist je poškodbam podlegel na kraju nesreče, voznica in njena dva sopotnika pa po do zdaj znanih informacijah niso bili poškodovani. Več o dogodku bo znano v sredo, so pojasnili.