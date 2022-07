Nesreča na kopališču: zaradi hudih poškodb so ga odpeljali v bolnišnico

Nesreča se je zgodila okoli 10. ure dopoldne. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je huje poškodoval, in sicer ima zlomljena oba gležnja in koleno. Kot so sporočili s Policijske postaje Murska Sobota, policisti o zadevi zbirajo obvestila.

Na bazenih in urejenih naravnih kopališčih se je treba ravnati po določbah kopališkega reda in znakih, postavljenih na kopališčih, so še zapisali na policiji in ob tem opozorili, da je treba upoštevati odredbe in navodila reševalca iz vode in drugih oseb, ki so zadolžene za vzdrževanje reda na kopališču. Prav tako je treba upoštevati postavljene oznake z opozorili za kopalce.