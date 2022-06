Nesreča na toboganu: delavec spregledal, da steza še ni prosta, sedemletnik huje poškodovan

Zlom stegnenice, zlom čeljusti, raztrganine, večurna operacija in dolgo okrevanje. Zabaven dan v Termalnem parku Aqualuna v Podčetrtku se je za 7-letnega dečka in njegovo družino končal v celjski bolnišnici. Hude poškodbe je sedemletnik utrpel, potem ko sta se z bratom spustila po toboganu Kobra, vanju pa sta se po spustu zaletela starejša fanta. Ne gre za prvi takšen primer v vodnem parku Aqualuna, mediji smo že večkrat poročali o podobnih nesrečah. Preverili smo, kako je lahko prišlo do takšne nesreče in kako dobro je pravzaprav na kopališču poskrbljeno za varnost obiskovalcev.

"Prišlo je do trka dveh tub, s pomočjo katerih se spuščaš po toboganu, pri čemer se je eden od udeležencev telesno poškodoval," je pojasnil vodja marketinga v Terme Olimija Vasja Čretnik.

Delavec je spregledal, da steza še ni prosta

Po naših informacijah se je 7-letnik skupaj s starejšim bratom spustil po toboganu King Kobra, ko sta se vanju zaletela dva starejša fanta. Na tobogan sta šla prehitro, ko steza še ni bila prosta. Da se to ne bi zgodilo, bi moral poskrbeti reševalec oziroma redar, ki na vrhu tobogana skrbi za red in varnost kopalcev, ki se odločijo za spust. V vodnem parku so bili sicer v času nesreče prisotni štirje reševalci iz vode in deset redarjev.

"Kot kaže, je naš delavec spregledal, da steza še ni prosta, in s tem naredil napako. Sicer je treba povedati, da gre za zelo odgovornega delavca, ki že več let opravlja to delo in je bila to njegova prva napaka v vseh teh letih. Ob tem je celotna ekipa, predvsem pa on osebno v velikem šoku, saj se zaveda posledic svoje napake in tudi sam zaradi tega dogodka potrebuje pomoč. Preuranjeno je govoriti o sankcijah, saj ne gre za neodgovornega delavca, pač pa za nekoga, ki je storil eno napako, ob tem da dnevno v povprečju King Kobro obišče več kot 1.500 kopalcev," je pojasnil Čretnik.

9-letnik jo je dobro odnesel, medtem ko je njegov mlajši brat utrpel hujše poškodbe. Po pripovedovanju bralke je bil na kraju takoj prisoten zdravnik, ki je dečku nudil prvo pomoč. Kasneje so 7-letnika prepeljali v celjsko bolnišnico.

Ne gre za prvi takšen primer

Na priljubljenem toboganu King Kobra se je zgodilo že več podobnih nesreč in zato je na mestu vprašanje, kako varna je pravzaprav vožnja po toboganu, še posebej za mlajše otroke.

V Termah Olimija pravijo, da je za varnost obiskovalcev v Termalnem parku Aqualandija sicer zelo dobro poskrbljeno, o tem pa da priča tudi izredno majhno število poškodb: "Na vseh področjih delujemo na način, da preprečimo morebitne poškodbe obiskovalcev in da zmanjšamo tveganje na minimum. Zadnja tovrstna nesreča je bila pred petimi leti, in če ob tem upoštevamo, da letno Termalni park Aqualuna obišče med 100 tisoč in 130 tisoč obiskovalci je verjetnost poškodbe izredno majhna. Vendar je tudi v življenju žal tako, da se kljub vsej previdnosti dogajajo napake, zaradi katerih gre kaj narobe." je povedal Čretnik.

Po njegovih besedah so že oblikovali ekipo, ki proučuje, s katerimi ukrepi bi lahko verjetnost, da se zgodi napaka, še zmanjšali, upoštevali in uvedli pa bodo vse predlagane predloge.