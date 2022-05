V Dravi utonil najstnik

Ugotovljeno je bilo, da se je skupina mladih družila na pomolu, s katerega so skakali v Dravo. Med njimi je bil tudi 18-letnik, sicer tuj državljan, ki je skočil v reko, a po skoku ni priplaval na površje. Več oseb ga je skušalo najti, a neuspešno.

Osebo so oživljali, žal neuspešno

Na kraj so prispeli gasilci GB Maribor s potapljačema, ki sta pri iskanju v reki našla mlajšo osebo, ki ni več kazala znakov življenja. Na kraju so bili že reševalci, ki so ga takoj začeli oživljati, vendar neuspešno.

Na kraju so potrdili smrt pokojnega in odredili sanitarno obdukcijo. Glede na vse ugotovljene okoliščine tragičnega dogodka so policisti PP Ruše tujo krivdo izključili in bodo v zvezi z dogodkom s pisnim poročilom obvestili pristojno tožilstvo, so zapisali na policiji.