Ukrajinci objavili najnovejše podatke o žrtvah brutalne vojne #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



8.07 Britanski obveščevalci: V vojni umrlo toliko Rusov kot v devetih letih vojne v Afganistanu

7.59 Ukrajina ob ruskih napadih na vzhodu države želi težko orožje

7.11 Zelenski: V bojih na vzhodu države vsak dan umre od 50 do sto Ukrajincev

6.11 V Ukrajini prepovedali vojaška simbola "Z" in "V"

8.07 Britanski obveščevalci: V vojni umrlo toliko Rusov kot v devetih letih vojne v Afganistanu

V treh mesecih, odkar je Rusija napadla Ukrajino, so ruske sile utrpele izgube, primerljive z izgubami Sovjetske zveze med devetletno vojno v Afganistanu, je v nedavnem poročilu vojaške obveščevalne službe zapisalo britansko obrambno ministrstvo.

Do velikih izgub na strani Rusije je privedla kombinacija slabe taktike, omejene zračne podpore in pomanjkanja fleksibilnosti.

7.59 Ukrajina ob ruskih napadih na vzhodu države želi težko orožje

Ukrajinske oblasti so ponovno opozorile Zahod na potrebo po težkem orožju, ki bi jim omogočil protinapade za ponovno zavzetje ozemlja pod ruskim nadzorom. Ruske sile so medtem okrepile svoja prizadevanja za zavzetje mesta Severodoneck, trenutno pa nadzorujejo že več kot 90 odstotkov regije Lugansk, poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Pogajati se z državo, ki jemlje ljudi za talce? Imamo boljšo idejo. Svet se mora dogovoriti o dostavi raketometov in drugega potrebnega težkega orožja v Ukrajino za osvoboditev Črnega morja," je na Twitterju zapisal svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. S tem se je odzval na namige ameriških medijev, da se je Kijev pripravljen pogajati z Moskvo o deblokadi svojih pristanišč ob obali Črnega morja.

Prejšnji teden je namestnik ruskega zunanjega ministra Andrej Rudenko deblokado pristanišč povezal z odpravo zahodnih sankcij, vezanih na ruski izvoz. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Rusijo obtožil kraje ukrajinske pšenice v okupiranih delih države in dodal, da je ruska blokada onemogočila odpremo 22 milijonov ton žita.

Oborožitev ukrajinske vojske s težkim orožjem tako po navedbah Kijeva ostaja ključna potreba za zajezitev ruske ofenzive, ki trenutno poteka na vzhodu Ukrajine, zlasti v regiji Lugansk, kjer ruske enote po navedbah ukrajinskih oblasti nadzorujejo več kot 90 odstotkov ozemlja.

7.11 Zelenski: V bojih na vzhodu države vsak dan umre od 50 do sto Ukrajincev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da v bojih na vzhodu države vsak dan umre od 50 do sto Ukrajincev. Najhujši boji so te dni odvijajo mesta Severodoneck in okoli Lisičanska v Lugansku, eni od dveh regij, ki sestavljata provinco Donbas na vzhodu države, ki jo Rusi poskušajo osvojiti.

Dopisnica Guardiana Emma Graham-Harrison pravi, da Ukrajina do zdaj ni posebej veliko poročala o lastnih vojaških smrtnih žrtvah. Ob tem je dodala, da dejstvo, da Zelenski odprto govori o tri tisoč mrtvih v zadnjem mesecu dni, priča o tem, kako brutalne so bitke.

Ukraine has been somewhat opaque about the scale of its combat losses



The fact that Zelenskiy is being open about casualty rates equivalent to 3,000 Ukrainians giving their lives in a month is a sign of how brutal the fight is https://t.co/VxeeMIXkzQ