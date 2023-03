Peter Prevc brez besed: Ko kavčarji obmolknemo …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlata slovenska četverica Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos se je ob proslavljanju naslova svetovnih prvakov na ekipni tekmi nordijskega prvenstva v Planici spomnila tudi Petra Prevc. Pero, če gledaš, tudi ti si del tega," je veteranu sporočil Jelar. In Prevc je gledal. "Ko kavčarji obmolknemo …," je tvitnil in čestital kolegom. Digitalne čestitke sicer dežujejo iz vseh strani.