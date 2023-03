Zajcu odleglo, Lanišek preimenovan v Planiška, Kos skoraj zamudil #foto

Timi Zajc je včeraj pometel s konkurenco na posamični tekmi, danes pa je prejel dve zlati medalji, saj se je zmage veselil tudi na ekipni tekmi z Anžetom Laniškom, Žigo Jelarjem in Lovrom Kosom.

"Zdaj je pa zelo fino, vsi vemo, da je vsega konec in lahko se sprostimo. Tale posamična zlata medalja mi res veliko pomeni, ekipna pa je še za sladico," se je po podelitvi v pogovoru za RTV Slovenije smejalo Zajcu. Povedal je, da je bil po smoli z vetrom, ki sta jo imela z Laniškom na mali skakalnici, nekaj jeze, a sta jo uspela preusmeriti v dodatno motivacijo za tekme na veliki skakalnici.

Timi Zajc je dvakrat poslušal Zdravljico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Laniška je uradni napovedovalec v Kranjski Gori ob priložnosti nadvse primerno preimenoval v Planiška. Na oder je prišel z orošenimi očmi. "Že pred tekmo sem si rekel, da danes ni popuščanja in grem 'na polno'. Tako tudi, če bi bil kiks, ne bi bilo obžalovanja. Kiksa ni bilo, rezultat je fenomenalen," je povedal z zlato medaljo okoli vratu. Danes so naše skakalce ponesli tudi izjemni navijači. "Začutil sem neverjetno energijo," je o vzdušju pod Bloudkovo velikanko povedal Planišek, ki pa med tekmo niti za trenutek ni izgubil osredotočenosti: "Videl pa sem samo trenerjevo zastavico in nič drugega."

Kos je na podelitev prišel v zadnjem hipu. Ker je bil danes izbran za dopinško kontrolo se je napil vode in pri tem "malce pretiraval", kot je povedal za nacionalno televizijo. Pred podelitvijo je moral tako še enkrat obiskati stranišče. "Moral sem iti, če ne bi, slike ne bi bile prav lepe," se je pošalil.

Jelar je po tekmi stekel v objem mami, ki je nervozno spremljala tekmo. "Vem, da ona … Ne bom rekel, da dramatizira, saj bom tudi jaz verjetno tako spremljal svoje otroke, ko jih bom imel. Lepo jo je bilo videti, moja starša vesta, skozi kakšne prepreke sem moral v karieri, ona sta mi dala to iskrenost in odprtost. Najbrž so jo preplavila čustva, ker če kaj nismo v naši družini, nismo igralci."

Začetek prvenstva za slovensko reprezentanco ni bil lahek, končalo pa se je sanjsko. Skakalci in skakalki so poskrbeli za vsa slovenska odličja. Začelo se je z bronom mešane ekipe na srednji skakalnici (Zajc, Lanišek, Ema Klinec in Nika Križnar), Zajc je pozlatel še na posamični tekmi na veliki skakalnici, danes pa moški ekipi pomagal še do enega naslova.

