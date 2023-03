Različna obraza

Veselje in razočaranje. Na tak način lahko opišemo zgodbi slovenske moške in ženske skakalne reprezentance na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. Timi Zajc je brez kančka dvoma osrednji junak in je še enkrat več dokazal, da je mož za velike tekme. Če v moški zasedbi ni odprtih vprašanj, so v ženski prisotna, odgovori pa se bodo dobili šele po koncu sezone.

Kot planiškega rešitelja lahko brez zadržkov zapišemo Timija Zajca. Negativno ozračje, ki je bilo posledica slabega obiska, je spreobrnil z dobrimi predstavami na skakalnicah. Na Bloudkovi velikanki je bil razred zase, se veselil zlatega odličja, s katerim je dal dodatna krila preostali trojici na ekipni tekmi (Lovro Kos, Žiga Jelar in Anže Lanišek), da so se skupaj veselili zgodovinskega zlata - prve zlate moštvene medalje na nordijskih svetovnih prvenstvih. Planico je zapustil s tremi odličji, potem ko je z Anžetom, Niko Križnar in Emo Klinec osvojil še bron na tekmi mešanih ekip.

Komaj 22-letni Timi je še enkrat več dokazal, da se ne ustraši izziva in da je skakalec za velike tekme. V zadnjih dveh letih se je veselil sedmih odličij. In to po tem, ko je decembra 2020 postal "grešni kozel" in so ga zaradi javnega nasprotovanja ob nezadovoljstvu z delom Gorazda Bertonclja celo odstranili iz slovenske reprezentance.

Zajc bo lahko še velikokrat razveseljeval

Robert Hrgota, ki je ravno takrat prejel dirigentsko palico reprezentance A in v nadaljevanju naredil preporod, je verjel vanj, ga spet priključil, sicer bi lahko govorili tudi že o nekdanjem skakalcu. Ko nekdo vstane po tako težkih izkušnjah in na velikih tekmovanjih naredi takšne presežke, je to dober kapital za prihodnje. Če bo ostal zbran in osredotočen, kar izkazuje v zadnjem času, ga bomo lahko v prihodnosti prav tako gledali v boju za veliki kristalni globus. Da ima v sebi pravi motor, je jasno vsem.

Slovenski junaki, ki so osvojili zgodovinsko zlato ekipno medaljo na nordijskih svetovnih prvenstvih. Foto: Sportida

Naš najboljši mož v zimi Lanišek je imel kot Zajc smolo na srednji skakalnici z vetrovnimi razmerami in odločitvami vodstva tekmovanja, na veliki pa je bil v krču. A je Žaba že večkrat v karieri dokazal, da ga tovrstne izkušnje ne potolčejo, ampak se iz njih hitro nauči. Spomnimo se, kako težko obdobje je imel lani na olimpijskih igrah, a se je hitro pobral, saj je v tej sezoni trenutno tretji najboljši v svetovnem pokalu, med drugim pa je tudi trikrat zmagal in bil celo desetkrat na zmagovalnem odru.

Pri skakalkah stvari niso šle v pravo smer

V ženskem taboru so v Planici doživeli razočaranje. Na začetku sezone je bila želja medalja na vsaki tekmi, na koncu so se morali vsi deležniki zadovoljiti zgolj z bronom na tekmi mešanih ekip.

Na srednji skakalnici je bila Nika Križnar, ki je imela smolo z gripo, najvišje uvrščena Slovenka na enajstem mestu, ekipno so dekleta ostala brez medalje, na veliki napravi pa je bila Ema Klinec sedma.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Želimo ponoviti zmago v pokalu narodov. Sam ocenjujem, da smo tako močna reprezentanca, da nam to znova lahko uspe," je pred začetkom zime govoril glavni trener Zoran Zupančič. A je že začetek pokazal, da stvari niso šle v želeno smer, oziroma je konkurenca naredila napredek.

Urša Bogataj je kot prva na peti tekmi skočila na zmagovalni oder, Nika Križnar na šesti, Ema Klinec na deseti. Na najvišjo stopničko še ni stopila nobena, lani smo denimo šestkrat poslušali Zdravljico na tekmi svetovnega pokala. Nika, ki se je konec januarja izgubila, je morala pritisniti celo na gumb "reset" in se pred Planico umaknila iz karavane smučarskih skokov. Bogatajeva je sezono končala na novega leta dan na Ljubnem, kjer si je poškodovala koleno.

V ženski reprezentanci bo po koncu zime sledilo veliko pogovorov

Ema je v nadaljevanju kazala najbolj konstantno formo, vendar se ji domače prvenstvo ni izšlo po željah. Aktualna mladinska svetovna podprvakinja Nika Prevc je v tej sezoni skočila do premiernih stopničk v svetovnem pokalu, potrebuje pa še čas, da se bo resneje vmešala v pogostejši boj za najvišja mesta. Dobrodošlo je, da v sebi nosi kakovost, in je dober kapital za prihodnost.

Zoran Zupančič je bil razočaran po prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V ženski reprezentanci se poraja vprašanje, kakšno zaupanje še ima glavni trener Zoran Zupančič. Ema Klinec je denimo poleti trenirala ločeno v klubskem okolju, mlada Nika trenira še pod okriljem Stena Baloha in Jurija Tepeša. Nekako je videti, da stvari ne peljejo v želeno smer, kot so si jo začrtali, zato bo po sezoni kar nekaj pogovorov na to temo. Vodja panoge Gorazd Pogorelčnik je dal jasno vedeti, da bodo po koncu zime opravili pogovore z dekleti, ali ima prvi mož stroke še njihovo zaupanje. Če ga ima, bodo nadaljevali z njim, v nasprotnem primeru se bosta poti razšli. Lani ga je po besedah Pogorelčnika imel, ko je sprva odstopil in so se nato začeli pogovori glede vnovične priključitve na čelo reprezentance. Prav tako pa so v zraku govorice, da bi lahko Zupančič morebiti dobil angažma v tujini.

Nekaj pa je jasno že zdaj. V mesecu marcu čaka tako moške kot tudi ženske še nekaj lepih priložnosti. Skakalke bodo med drugim dočakale zgodovinsko priložnost. Najboljših petnajst na turneji Raw Air bo namreč dobilo možnost letenja na letalnici v Vikersundu. Fantje bodo po skandinavski turneji dočakali še zadnji vrhunec v Planici. Za razliko od nordijskega svetovnega prvenstva pa v izteku Letalnice bratov Gorišek pričakujemo ogromno število slovenskih zastav. Poleg tega lahko pričakujemo, da se bodo slovenski orli podali v lov za mali kristalni globus. Lani ga je osvojil Jelar, letos pa mu je za zdaj najbližje zlati Zajc, ki za vodilnim Halvorjem Egnerjem Granerudom zaostaja 80 točk. Čaka nas torej še zanimiv mesec in tudi nadaljevanje, ki sledi.