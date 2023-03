Na prologu tri Slovenke med šest, Ema Klinec prva

Za skakalke je to četrta izvedba norveške turneje, ki jih bo odpeljala od Osla do Lillehammerja in na koncu še v Vikersund. V seštevek za skupno zmago turneje bodo štele vse serije skokov. S prvo so na Holmenkollnu opravile že v petek zvečer (prolog). Prva tekma bo v soboto ob 18. uri.

Ema Klinec je prolog dobila z najdaljšim skokom serije 126 metrov (129,3 točke). Juki Ito (122 metrov) je na drugem mestu zaostala skoraj šest točk. Še dve Slovenki sta končali med najboljšimi: Nika Križnar na petem mestu (123 metrov, 118,1 točke) in Nika Prevc na šestem (120,5 metra, 117,7 točke). Na sobotno tekmo sta se uvrstili tudi 33. Maja Vtič (106,5 metra, 86,6 točke) in 35. Katra Komar (104 metre, 84,7 točke).

Pred prologom so izvedli še dva skoka za trening. Ema Klinec je skočila 121 in 122,5 metra, kar jo je uvrstilo na četrto mesto. Nika Križnar, ki ima znova nekaj težav z zdravjem, je dosegla 11. rezultat treninga: 106,5 in 117 metrov.

Nika Križnar je lani slavila skupno zmago na norveški turneji. Foto: Sportida

Vikersund prinaša prelomni trenutek v ženskih skokih

Skupno zmago na turneji brani Nika Križnar. Slovenske barve zastopa pet skakalk. Glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič na Norveškem računa na isto zasedbo kot na svetovnem prvenstvu, in sicer na Emo Klinec, Niko Križnar, Niko Prevc, Majo Vtič in Katro Komar. Lani sta v seštevku turneje med prvo trojico končali dve skakalki, Križnarjeva je zmagala, Urša Bogataj pa je bila tretja.

Letošnja turneja prinaša veliko prelomnico. Petnajst najbolje uvrščenih tekmovalk s prvih dveh postaj (štele bodo kvalifikacije in tekme iz Osla in Lillehammerja), ki bodo na prvi dan treninga na letalnici (17. marec) polnoletne, bo v Vikersundu prvič v zgodovini na tekmi lahko letelo. Tekma ne bo štela za svetovni pokal.

Za zmagovalko so organizatorji pripravili 40 tisoč evrov, za drugouvrščeno 15 tisoč, za tretjo pa 5.000 evrov.

Spored turneje Raw-Air 2023, ženske Oslo Petek, 10. marec

20.00 kvalifikacije, ženske Sobota, 11. marec

18.00 posamična tekma, ženske Nedelja, 12. marec

13.00 kvalifikacije, ženske

14.15 posamična tekma, ženske Lillehammer Ponedeljek, 13. marec

11.30 kvalifikacije, ženske

16.30 posamična tekma, ženske Torek, 14. marec

19.30 kvalifikacije, ženske Sreda, 15. marec

16.30 posamična tekma, ženske Vikersund* Nedelja, 19. marec

10.00 posamična FIS tekma, ženske* *Tekma ne šteje v seštevek svetovnega pokala; nastopi lahko 15 najboljših iz seštevka turneje Raw-Air - seštevek iz Osla in Lillehammerja -, skakalka mora biti polnoletna.

Dozdajšnje zmagovalke in najboljša slovenska uvrstitev turneje Raw-Air 2022 – Nika Križnar, 3. Urša Bogataj

2020 – Maren Lundby, 7. Ema Klinec

2019 – Maren Lundby, 9. Nika Križnar

