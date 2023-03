Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka prve posamične tekme v Lillehammerju je Silje Opseth, druga je bila Selina Freitag, tretja pa vodilna v seštevku turneje Raw-Air Ema Klinec. Njena prednost v seštevku turneje pred najbližjo zasledovalko Anno Odine Stroem je ž več kot 30 točk.. Nika Križnar je bila 7., Katra Komar 13., Nika Prevc 22. in Maja Vtič 27. Skakalke v torek na tem prizorišču čakajo kvalifikacije, v sredo pa tekma.

Smučarske skakalke so zbrane na drugi postaji norveške Raw-Air turneje, v Lillehammerju, kjer bodo opravile dve posamični preizkušnji. Prva je že za njimi. Zaradi močnega sneženja se je začela s 15-minutno zamudo, nato pa je dogajanje potekalo ekspresno hitro.

Zmage se je na razveselila Norvežanka Silje Opseth. Ta je po prvi seriji zasedala sedmo mesto, nato pa z odličnim finalnim skokom, dolgim 131 metrov, napredovala na najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Za 0,6 točke je prehitela tretjo po polovici Nemko Selino Freitag (128 metrov v finalu).

Na tretje mesto je skočila najboljša slovenska skakalka ta hip Ema Klinec. Klinčeva je po prvi seriji zasedala drugo mesto, v finalu pa kot ena redkih prejela vetrovni pribitek. Ko je pristala pri 120 metrih, je zasedala tretje mesto. Na vrhu je bila še vodilna Eirin Maria Kvandal, ki ji je trener znižal zaletno mesto, a norveška osmoljenka je zmogla zgolj 113,5 metra, tako da je ostala brez tako želenih dodatnih točk in stopničk. Na koncu je bila sedma., tako da je Klinčeva še na tretji tekmi turneje Raw-Air vknjižila stopničke.

Klinčeva v seštevku turneje že z več kot 30 točkami prednosti

24-letna Slovenka je s svojo predstavo še povečala prednost v skupnem seštevku turneje. Pred najbližjo zasledovalko Anno Odine Stroem ima že 33,6 točke prednosti, tretja Katharina Althaus zaostaja 37,6 točke, četrta Chiara Kreuzer pa 38,6 točke.

Križnarjeva takoj za najboljšimi, Komarjeva z rezultatom sezone

Nika Križnar je bila po prvem skoku peta, dobrih osem točk za vodilno, na koncu za zasedla 6. mesto. Do točk so prišle še tri Slovenke. Katra Komar se je podpisala pod svojo najboljšo uvrstitev sezone. Potem ko je po prvi seriji zasedala 11. mesto, je bila na koncu 13. Nika Prevc je v finalu pridobila eno mesto in končala kot 22., Maja Vtič pa je s 24. nazadovala na 27.

V torek kvalifikacije, v sredo še ena tekma, nato selitev na letalnico

V Lillehammerju skakalke v torek čakajo kvalifikacije za sredino drugo posamično tekmo, nato se selijo na letalnico v Vikersund, kjer se bo turneja Raw Air v nedeljo, 19. marca, tudi končala. Prvič v zgodovini se bo na letalnici preizkusilo 15 najboljših skakalk iz skupnega seštevka turneje.

Lillehammer, tekma:

Kvalifikacije Japonki

Skakalke so dopoldan v Lillehammerju sprva opravile z dvema skokoma za trening, na katerih je z najboljšima dosežkoma blestela prav Ema. Križnarjeva je imela pri obeh skokih sedmi rezultat.

V kvalifikacijah je Klinčeva dosegla s 126 metri sedmi rezultat, mesto pred njo je skočila Nika Križnar (128,5 metra). Kvalifikacije je osvojila Japonka Juki Ito s 129,5 metra. Zgolj desetinko je s 130 metri zaostala domačinka Silje Opseth, tretja je bila Nemka Katharina Althaus s 125 metri. Nika Prevc je s 121 metri zasedla 18. mesto, Katra Komar je skočila 109 metrov in bila 32., Maja Vtič pa se je na tekmo prebila s 100 metri.

