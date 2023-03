Ema Klinec z norim skokom v finalu prehitela vse: Sanje so se mi uresničile!

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je na nedeljski tekmi za svetovni pokal v Oslu prehitela vse tekmice. Po prvi seriji je bila na petem mestu, v finalu pa z daljavo dneva (134,5 metra) skočila na najvišjo stopničko in se razveselila druge zmage za svetovni pokal v karieri. "Uresničile so se mi sanje," Klinčeva ni skrivala zadovoljstva po prestižni zmagi na legendarnem Holmenkollnu. Je tudi vodilna tekmovalka v skupnem seštevku turneje Raw Air.

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec se je na drugi tekmi za svetovni pokal in norveško turnejo na Holmenkollnu razveselila druge zmage v karieri. Prvo je dosegla pred poldrugim letom v Rusiji (Nižnji Tagil), tokrat pa je bila najboljša na eni najbolj legendarnih skakalnic na svetu, na slovitem Holmenkollnu. 24-letna skakalka iz Poljan nad Škofjo Loko je tako nadaljevala imeniten konec tedna za slovenski šport v Oslu. V soboto je odmevala Zdravljica v čast zmagi Anžeta Laniška, dan pozneje pa so slovensko himno predvajali še po zaslugi imenitnega uspeha Klinčeve.

"Zdaj res dobro skačem, si zaupam"

Ema Klinec je po sedmih drugih mestih končno stopila na najvišjo stopničko na zmagovalnem odru. Foto: Guliverimage Na zmagovalni oder sta se uvrstili še Avstrijka Chiara Kreuzer (232,2) in Norvežanka Anna Odine Stroem (231,6), ki pa sta za Klinčevo zaostali več kot pet točk. Ema, ki je z nedeljsko zmago prekinila niz kar sedmih drugih mest v tej sezoni, je bila po prvi seriji na petem mestu, a ni veliko zaostajala za drugouvrščeno Kreuzerjevo. V drugo ji je uspel imeniten dosežek, "poletela" je do 134,5 metrov, nato pa začela pridobivati mesta in se na koncu prebila na najvišjo stopničko. To so že njene 24. stopničke na tekmah svetovnega pokala.

"Prvi skok je bil dober, le malce sem bila pozna. V drugo sem bila osredotočen, da skok začnem malce prej. Skozi celotno sezono sem bila vselej zadovoljna s skoki, danes pa mi je odskok res odlično uspel tudi na tekmi. To je to, druga zmaga v karieri in to na znamenitem Holmenkollnu, s čimer so se mi izpolnile sanje," je v uvodni izjavi za RTV Slovenija dejala Klinčeva.

"Zdaj res dobro skačem, si zaupam. Mogoče v prvi seriji malce kompliciram, ker vem, da moram narediti dober skok. Potem se malce sekiraš, ko ti to ne uspe. Za rezultat je treba tvegati in danes sem vesela, da mi je uspelo," je po dolgem skoku dejala skakalka iz Poljan.

Slovenka vodi v skupnem seštevku norveške turneje

Glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič je lahko v nedeljo užival ob zmagi varovanke na legendarni skakalnici na Norveškem. Foto: Nik Moder/Sportida Do novih točk svetovnega pokala so prišle še tri varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Nika Križnar (213,9) je v drugo napredovala za štiri mesta in končala kot osma. Nika Prevc (181,8) je bila 23., Maja Vtič (167,9) pa 27. Katri Komar se s 36. rezultatom ni uspelo prebiti v finale.

Slovenska junakinja dneva vodi tudi v skupnem seštevku turneje Raw Air. Ima 9,4 točke naskoka pred Odine Stroem, tretjeuvrščena Kreuzerjeva pa zaostaja 16,9 točke. Do konca norveškega tekmovanja bosta na sporedu še dve tekmi, v seštevek pa gresta tudi rezultata iz kvalifikacij.

V skupnem seštevku svetovnega pokala se je Klinčeva pomaknila na tretje mesto in ima 1155 točk. Le pet točk za njo je Odine Stroem, neulovljivi pa sta pred zadnjimi tremi tekmami v sezoni Nemka Katharina Althaus (1292) na drugem in Avstrijka Eva Pinkelnig (1528) na prvem mestu.

Izidi, svetovni pokal, Oslo:

1. Ema Klinec (Slo) 238,2 točke (125/134,5 m)

2. Chiara Kreuzer (Avt) 232,2 (125,5/122)

3. Anna Odine Stroem (Nor) 231,6 (127,5/120)

4. Selina Freitag (Nem) 227,5 (125/123,5)

5. Katharina Althaus (Nem) 224,5 (123,5/133)

...

8. Nika Križnar (Slo) 215,9 (117/122)

23. Nika Prevc (Slo) 181,8 (114/112,5)

27. Maja Vtič (Slo) 167,9 (109,5/110,5)

...

- brez finala:

36. Katra Komar (Slo) Svetovni pokal (23/26):

1. Eva Pinkelnig (Avt) 1528 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 1292

3. Ema Klinec (Slo) 1155

4. Anna Odine Ström (Nor) 1150

...

7. Nika Križnar (Slo) 660

19. Nika Prevc (Slo) 332

20. Urša Bogataj (Slo) 249

33. Maja Vtič (Slo) 111

37. Katra Komar (Slo) 82

45. Ajda Košnjek (Slo) 18

62. Nika Vetrih (Slo) 1 Seštevek Raw Air:

1. Ema Klinec (Slo) 738,3

2. Anna Odine Stroem (Nor) 728,9

3. Chiara Kreuzer (Avt) 721,4

...

11. Nika Križnar (Slo) 651,4

14. Nika Prevc (Slo) 621,7

33. Maja Vtič (Slo) 386,7

37. Katra Komar (Slo) 326,5

... Pokal narodov (25/29):

1. Avstrija 3827

2. Nemčija 3478

3. Norveška 3210

4. Slovenija 2913

...

Rezultati, Oslo (nedeljska tekma):

