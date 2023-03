Ema Klinec druga na legendarnem Holmenkollnu!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Chiara Kreuzer se je veselila zmage s 5,5 točke pred Emo Klinec, tretja pa je bila Norvežanka Anna Odine Ström. Klinčeva je bila po prvi seriji šesta, a so v finalu zamočili tako po prvi seriji vodilna Nemka Katharina Althaus kot domača favoritka Maren Lundby, po razpredelnici je zdrsnili še Japonka Juki Ito in najboljša Slovenka je napredovala na drugo stopnićko odra za zmagovalke.

Za Emo Klinec so to že 23. stopničke na posamičnih tekmah svetovnega pokala, od tega ima eno zmago, zdaj 13 drugih in devet tretjih mest.

Točke svetovnega pokala sta osvojili še Nika Križnar z desetim in Nika Prevc s 13. mestom, že po prvi seriji pa sta današnjo tekmo končali Katra Komar (108,5 m/88,2 t) in Maja Vtič (93,5 m/59,3 t). S 33. in 39. mestom sta bili preslabi za finale.

Kreuzerjeva je prevzela vodstvo na četrti turneji raw air, v kateri se seštevajo točke iz vseh serij. Druga tekma turneje bo v nedeljo ob 14.15.

Letošnja turneja prinaša prelomnico v ženskih skokih, saj bodo nekatere posameznice prvič v zgodovini letele na tekmi v Vikersundu, ki bo zadnja od treh postaj (17.–19. marec).

Izidi, svetovni pokal, Oslo: 1. Chiara Kreuzer (Avt) 260,1 točke (125,5/126,5 m)

2. Ema Klinec (Slo) 254,6 (123/126,5)

3. Anna Odine Ström (Nor) 253,1 (129/125)

4. Juki Ito (Jap) 251,8 (128/123)

5. Katharina Althaus (Nem) 250,3 (126/120,5)

...

10. Nika Križnar (Slo) 233,6 (125/124)

13. Nika Prevc (Slo) 227 (119/119,5) - brez finala:

33. Katra Komar (Slo)

39. Maja Vtič (Slo) Vrstni red turneje raw air: 1. Ema Klinec (Slo) 383,6 točk

2. Chiara Kreuzer (Avt) 375,1

2. Anna Odine Ström (Nor) 375,1

4. Juki Ito (Jap) 374,8

5. Katharina Althaus (Nem) 366,3

...

9. Nika Križnar (Slo) 351,6

12. Nika Prevc (Slo) 345,0 Svetovni pokal (22/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1506 točk

2. Katharina Althaus (Nem) 1247

3. Anna Odine Ström (Nor) 1090

4. Ema Klinec (Slo) 1055

...

8. Nika Križnar (Slo) 628

18. Nika Prevc (Slo) 324

20. Urša Bogataj (Slo) 249

35. Maja Vtič (Slo) 107

37. Katra Komar (Slo) 82

44. Ajda Košnjek (Slo) 18

61. Nika Vetrih (Slo) 1 Pokal narodov (25/29): 1. Avstrija 3690

2. Nemčija 3355

3. Norveška 3071

4. Slovenija 2769

...

Preberite še: