Fantastični Lanišek v Oslu pometel s konkurenco!

Rezultati, tekma v Oslu:

Četrtič v tej sezoni, petič v karieri! Anže Lanišek je znova zmagal na tekmi za svetovni pokal, tokrat je bil najboljši na legendarnem Holmenkollnu. Po prvi seriji je z daljavo dneva zasedal tretje mesto, nato pa bil najdaljši v finalu in se s skokom, dolgim 139,5 metra, povzpel na vrh razpredelnice. Avstrijca Stefana Krafta, ki je vodil po prvi seriji, nato pa se moral zadovoljiti z drugim mestom, je prehitel za slabih šest točk. Tretje mesto je osvojil Nemec Karl Geiger.

