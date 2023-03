Granerud osrečil domače navijače, najboljši Slovenec tokrat Jelar

Smučarski skakalci so preselili na drugo postajo norveške turneje Raw-Air v Lillehammer , kjer so že opravili s prvo od dveh tekem. Zmagal je domači as Halvor Egner Granerud pred Avstrijcema Stefanom Kraftom in Manuelom Fettnerjem. Najboljši Slovenec je bil Žiga Jelar na sedmem mestu, Timi Zajc je bil deseti, Anže Lanišek 18., Domen Prevc 21. in Rok Masle 22. Lovro Kos se danes ni uvrstil v finale.

Potem ko je močan veter odnesel poskusno serijo, so se razmere popoldne izboljšale in organizatorji so z zamudo začeli nastope. Tekmovanje je potekalo izjemno hitro, vendar so se razmere spremenile ravno pred nastopom Slovenca Anžeta Laniška, tako da je moral z zaletišča.

Ko se je vrnil in je dobil zeleno luč, mu skok ni uspel. Poleg njega je bil osmoljenec današnjega dne tudi Poljak Dawid Kubacki, ki je v prvi seriji nastopil tik za njim. Najboljši Slovenec danes je bil Žiga Jelar, med najboljšo deseterico pa je poleg njega končal tudi Timi Zajc (227,9), ki je zasedel deseto mesto.

Anže Lanišek (213,5), ki se mu je skok v prvi seriji ponesrečil, tako da je bil šele 27., je v finalu napredoval na končno 18. mesto. S tem je najboljši Slovenec v svetovnem pokalu to zimo, ki je bil po prvi postojanki turneje v Oslu na drugem mestu, precej izgubil proti Kraftu, tekmecu tako v seštevku turneje kot v boju za skupno tretje mesto ob koncu sezone.

"Mogoče je malo grenkega priokusa"

"Sedmo mesto je zelo lep rezultat, a mogoče je malo grenkega priokusa. Vseeno mislim, da sem danes prikazal dva zelo, zelo lepa skoka. A to je šport v naravi, včasih se poklopi, včasih ne. V četrtek nas čaka že nova tekma in se zelo veselim nadaljevanja turneje," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Jelar. Tudi Timi Zajc je bil zadovoljen: "Spet sem zelo zadovoljen s svojimi skoki, rezultat je tudi soliden. Veselim se prihodnjih tekem."

Med finalisti sta bila od Slovencev danes še Domen Prevc (206,2) na 21. ter Rok Masle (206) na 22. mestu, medtem ko je Lovro Kos ostal brez finala.

"Za nami je dobra tekma. Malo sreče je v finalu zmanjkalo, da bi bila Žiga in Timi v igri za stopničke. Sicer pa je predvsem Žiga danes odskakal zelo lepo, Timi solidno. Mogoče to še ni ta nivo, ki si ga želimo. Malo smole pri Anžetu v prvi seriji, v drugi pa je naredil popravek in pokazal, da je v dobri formi. Čestitke seveda tudi Roku za odlično 22. mesto, za nabiranje točk in izkušenj. Gremo naprej, jutri so kvalifikacije, skušali bomo popraviti te napake," pa je dan povzel glavni trener Robert Hrgota.

Granerud je z današnjo zmago še povečal prednost tako v seštevku turneje surovi zrak, ki jo je pridobil po kvalifikacijah Lillehammerja, kot v svetovnem pokalu. Kraftu je do 29. zmage v svetovnem pokalu zmanjkalo zgolj 2,3 točke.

Avstrijec je zabeležil 93. stopničke svetovnega pokala, s čimer je na večni lestvici najboljših prehitel Poljaka Adama Malysza, večkrat je bil od njega na stopničkah le legendarni Finec Janne Ahonen (108).

V sredo zvečer (19.15) so v Lillehammerju na sporedu kvalifikacije za drugo tekmo na tej skakalnici, v četrtek (16.30) pa tekma. Nato se selijo na letalnico v Vikersund.

Turneja Raw Air, Lillehammer (M):