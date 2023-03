Anže Lanišek zaostal le za danes nepremagljivim Avstrijcem

Anže Lanišek je tudi na drugi posamični tekmi svetovnega pokala na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom stopil na oder za zmagovalce. Po včerajšnji zmagi je bil danes drugi, zaostal je le za danes nepremagljivim Avstrijcem Stefanom Kraftom. Timi Zajc je bil deseti, Domen Prevc, Žiga Jelar in Rok Masle pa so današnjo drugo tekmo norveške turneje Raw Air končali že po prvi seriji.

Anže Lanišek (257,8 točke), ki je v finalu napadal s četrtega mesta po prvi seriji, je s 128,5 metri na koncu za pišlo desetinko točke prehitel Poljaka Dawida Kubackega (257,7). Stefan Kraft (266,1) je bil drugi po prvi seiji, s 131,5 metri v finalu pa je Laniška prehitel za 8,3 točke. Vodilni po polovici tekme, Kraftov rojak Daniel Tschofenig, je v finalu skočil slabše 126 m) in zdrsnil na končno peto mesto.

Lanišek je osvojil že 12. stopničke v sezoni. Štirikrat je zmagal, danes je bil šestič drugi, ima pa še dve tretji mesti.

"To je to, kar šteje. Užival sem."

"Skoki so na zelo visoki ravni, zato moram biti zadovoljen. Mogoče so bili današnji skoki malce pozni, kljub temu pa sem se pustil odnesti. To je to, kar šteje. Užival sem," je v prvi izjavi za RTV Slovenija po tekmi dejal Lanišek. Ta je tretjič zapovrstjo, to mu je uspelo tudi na tekmi v prejšnji sezoni, stal na odru za zmagovalce na sloviti skakalnici na Holmenkollnu.

"Največ rezerv imam sam pri sebi, 'nastavitve' v glavi, kot jim rad rečem. Na vsaki tekmi moram biti pri vsakem skoku še bolj prepričan vase. Moji cilji so celo sezono isti in ne bodo se spreminjali. Treba je iti zgolj iz skoka v skok in uživati. Že včeraj sem bil pomirjen, danes tudi. Veseli me, da gre tako naprej," je po drugem mestu dodal Lanišek.

V skupnem seštevku svetovnega pokala se mu je kljub temu približal Kraft. Ta je slavil 28. zmago v karieri, skupno pa je kar 92-krat stal na odru za zmagovalce. S tem se je izkušeni Avstrijec izenačil s Poljakom Adamom Malyszem, več jih ima le Finec Janne Ahonen (108.), proča STA.

Slovenski as ima na tretjem mestu v seštevku 1276 točk, Kraft je pri 1258. Na vrhu sta še naprej neulovljiva Granerud (1738) in Kubacki (1448). Do konca sezone bo še sedem posamičnih tekem.

Pa preostali Slovenci?

Danes je odlično formo v kvalifikacijah kazal Timi Zajc, a je ni v celoti prenesel na tekmo, po prvi seriji je bil svetovni prvak šesti, v finalu pa je zdrsnil na končno deseto mesto. "Še en zelo lep rezultat. Zelo sem zadovoljen. Skakalnica ostaja zelo težka. Veselim se novih priložnosti jutri," je povedal za Smučarsko zvezo Slovenije.

Lanišek in Zajc pa sta bila edina slovenska finalista, Domen Prevc, Rok Masle in Žiga Jelar so tekmo končali po prvi seriji, zasedli so 31., 35. in 42. mesto. Že v dopoldanskih kvalifikacijah je obstal Lovro Kos.

"Odlična tekma za Anžeta. Vrhunsko drugo mesto. Dva zelo, zelo lepa skoka. Želimo samo, da nadaljuje v tem ritmu. Tudi Timi zelo solidno, a se danes pač ni poklopilo. Pri ostalih skakanje ni bilo tako slabo, kot so rezultati. Smo na Holmenkollnu, to je šport zunaj. Včasih se nam obrne v prid, včasih ne. Nadaljujemo naprej, turneja je še dolga. Čaka nas še težkih sedem dni," pa je za SZS poročal glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota.

Norveška turneja se bo nadaljevala z dvema tekmama (14. in 16. marec) v olimpijskem Lillehammerju, končala pa se bo 19. marca na letalnici v Vikersundu.

Izidi, svetovni pokal, Oslo: 1. Stefan Kraft (Avt) 266,1 točke (130,5/131,5 m)

2. Anže Lanišek (Slo) 257,8 (126,5/128,5)

3. Dawid Kubacki (Pol) 257,7 (127/130)

4. Daniel Andre Tande (Nor) 257,1 (128/131,5)

5. Daniel Tschofenig (Ita) 253,9 (130/126)

...

10. Timi Zajc (Slo) 245,8 (127,5/123)

... - brez finala:

31. Domen Prevc (Slo)

35. Rok Masle (Slo)

42. Žiga Jelar (Slo) Svetovni pokal, skupno (25/32): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1738

2. Dawid Kubacki (Pol) 1448

3. Anže Lanišek (Slo) 1276

4. Stefan Kraft (Avt) 1258

...

10. Timi Zajc (Slo) 580

17. Žiga Jelar (Slo) 395

20. Domen Prevc (Slo) 284

21. Peter Prevc (Slo) 274

23. Lovro Kos (Slo) 251

46. Žak Mogel (Slo) 29

55. Rok Masle (Slo) 16

62. Maksim Bartolj (Slo) 11

71. Matija Vidic (Slo) 5

... Seštevek turneje Raw Air: 1. Stefan Kraft (Avt) 768 točke

2. Anže Lanišek (Slo) 753,4

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 750,9

4. Dawid Kubacki (Pol) 745,5

5. Timi Zajc (Slo) 737

...

28. Rok Masle (Slo) 519,5

31. Domen Prevc (Slo) 504,8

32. Žiga Jelar (Slo) 499

50. Lovro Kos (Slo) 262,3

... Pokal narodov: 1. Avstrija 4932

2. Norveška 4199

3. Slovenija 3836

...

Zajc v kvalifikacijah kazal mišice

Timi Zajc, ki je skočil 129 metrov in zbral 126,1 točke, je dolgo vztrajal v vodstvu, nakar ga je povsem na koncu kvalifikacij prehitel Norvežan Halvor Egner Granerud, ki se je tako prebil na drugo mesto seštevka norveške turneje. Vse kvalifikacijske in tekmovalne serije namreč štejejo za skupno razvrstitev turneje Raw Air. Včerajšnji zmagovalec Anže Lanišek (116,2) je po 13. mestu v današnjih kvalifikacijah padel na skupno tretje mesto.

Na tekmo se je prebilo pet slovenskih orlov. Rok Masle (105) je skočil 124,5 m in v kvalifikacijah osvojil 27. mesto, Domen Prevc (101,6) pa je s 119 m dolgim skokom zasedel 31. mesto. Žiga Jelar (83,3) je za las ujel uvrstitev na tekmo (45. mesto), medtem ko se Lovro Kos (69,6) ni uspel prebiti skozi kvalifikacijsko sito (54. mesto).

