Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagovalec kvalifikacij za četrtkovo posamično tekmo turneje Raw Air v Lillehammerju. Za 6,6 točke je prehitel vodilnega skakalca zime in turneje Halvorja Egnerja Graneruda. Na tretjem mestu je z najdaljšim skokom (144) končal Timi Zajc. Lanišek ostaja tretji v seštevku turneje, prednost drugega Stefana Krafta je skoraj prepolovil, zdaj zaostaja 30 točk. Na tekmo, ki se bo začela ob 16.30, se je uvrstilo vseh šest Slovencev. Žiga Jelar je bil 8., Lovro Kos 29., Rok Masle 31., Domen Prevc pa 36.

Tudi večerne moške kvalifikacije, ki so se zaradi časovnega zamika ženske tekme začele z zamudo, so minile v zahtevnih razmerah. Najbolje je kvalifikacijski skok opravil slovenski skakalec Anže Lanišek, ta je s skokom, dolgim 137 metrov, ugnal vso konkurenco. Še najbolj se mu je približal vodilni skakalec svetovnega pokala in norveške turneje Halvor Egner Granerud, Norvežan je zaostal 6,6 točke.

Na tretjem mestu je pristal Timi Zajc, ki je moral na svoj nastop dolgo čakati, ko pa je dobil zeleno luč, je moral skok na koncu krajšati, skočil je vse do 144 metrov in se komaj zadržal na nogah. Za rojakom je zaostal 7,5 točke. Po njegovem skoku se je žirija takoj odzvala in zaletno mesto za zadnjih devet skakalcev s sedmega znižala na peto.

Timi Zajc se je po skoku, ki ga je moral krajšati, komaj obdržal na nogah in zasedel tretje mesto. V seštevku turneje je napredoval na četrto mesto. Foto: Sportida

Znova se je na skakalnici Lysgaardsbakken dobro znašel na torkovi tekmi najboljši Slovenec Žiga Jelar, tokrat je pristal pri 133 metrih in zasedel 8. mesto. Na četrtkovo tekmo (16.30) so se uvrstili tudi preostali trije, ki jih je glavni trener Robert Hrgota odpeljal v Skandinavijo. Lovro Kos (126 metrov) je bil 29., Rok Masle (124,5) 31., Domen Prevc (125,5) pa 36.

Norvežan povečal prednost v seštevku turneje Halvor Egner Granerud je izkoristil slabši skok Stefana Krafta in prednost v skupnem seštevku turneje pred Avstrijcem zvišal na 22,3 točke. Foto: Sportida Granerud je po slabšem skoku najbližjega zasledovalca na turneji Stefana Krafta (14. mesto) prednost v seštevku turneje s petih točk povečal na 22,3. Lanišek na tretjem mestu za Norvežanom zaostaja 52,5 točke, Zajc je napredoval na četrto mesto, njegov zaostanek je 72,7 točke. Seštevek turneje Raw-Air 1. Halvor Egner Granerud 1.311,2 točke

2. Stefan Kraft 1.288,9

3. Anže Lanišek 1.258,7

4. Timi Zajc 1.238,5

5. Johann Andre Forfang 1.238,1

...



Po četrtkovi tekmi selitev v Vikersund

Po četrtkovi tekmi, ki je predvidena ob 16.30, se bodo skakalci preselili na zadnjo postajo turneje na letalnico v Vikersund, kjer jih čakata še dve individualni preizkušnji na letalnici.

Lillehammer, kvalifikacije:

