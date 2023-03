Selektor Poljske razočaran: Organizacija je katastrofalna

"Sandro Pertile (vodja tekmovanja, op. a.) je moral sam delati pri pripravi skakalnice. Organizacija je katastrofalna. Ko smo prišli na skakalnico, nismo imeli osnovnih stvari na razpolago. Prav tako ni bilo prave hrane za skakalce. Pred začetkom kvalifikacij nismo imeli pravih informacij, kaj se dejansko dogaja," je za skijumping.pl dejal Thomas Thurnbichler.

Selektor poljske skakalne reprezentance se pri tem ni ustavil: "Do kvalifikacij je bilo še nekaj minut, na doskočišču pa so bili še vedno prostovoljci, zaletna smučina ni bila dobra … Lillehammer si ne zasluži dobre ocene."

Sprašuje se, kako je to možno, da se na tako prestižnem prizorišču kaj takega dogaja: "Ne vem. Sicer ni to moja stvar. Moja naloga je, da pripravim ekipo in se ne ukvarjati s temi stvari. Če trenerji ne bi vzeli stvari resno in izpostavili težave na zaletni smučini, bi bilo nevarno za skakalce."