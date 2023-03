Zmagovalka druge posamične tekme v Lillehammerju je Nemka Katharina Althaus, na odru za zmagovalke sta se ji pridružili svetovna prvakinja z velike naprave Alexandria Loutitt in Eva Pinkelnig. Najboljša Slovenka je bila na šestem mestu Ema Klinec, ki ostaja vodilna v seštevku turneje Raw-Air, a se ji je Althausova približala na dobrih 20 točk. Do točk so prišle še tri Slovenke, Nika Križnar je bila 9., Nika Prevc 24., Maja Vtič pa 28. Turneja se bo nadaljevala v nedeljo s premierno tekmo skakalk na letalnici, v Vikersundu bo lahko letelo 15 najboljših v trenutnem seštevku turneje, tudi dve Slovenki: Križnarjeva in Klinčeva.

Premočan veter je drugo posamično preizkušnjo skakalk prestavil za kar uro in pol, ob 18. uri se je tako dogajanje le lahko začelo.

Nove zmage svetovnega pokala se je na koncu veselila večkratna svetovna prvakinja iz Planice Katharina Althaus, ki je vodila že po prvi seriji. Nemka je imela po polovici tekme dobrih 11 točk prednosti pred zmagovalko letošnje sezone Evo Pinkelnig. Althausova je v finalu zadržala prednost in za 8,2 točke prehitela Kanadčanko Alexandrio Loutitt. Svetovna prvakinja z velike skakalnice iz Planice je po polovici zasedala peto mesto, a v finalu, ki ga je spremljal spremenljiv veter, s skokom, dolgim 130 metrov napredovala na drugi položaj. Na tretjem mestu je končala Pinkelnigova, ta je za zmagovalko zaostala devet točk.

Katharina Althaus se veseli nove zmage. Foto: Reuters

V finalu so nastopile tudi štiri Slovenke. Ema Klinec na prvi tekmi letošnje norveške turneje Raw-Air ni skočila na zmagovalni oder. V finalu je pridobila dve mesti in zasedla šesto mesto. Nika Križnar je po sedmem mestu po prvi seriji v finalu nazadovala na deveto. Nika Prevc je v finalu s 26. mesta napredovala na 24., Maja Vtič pa s 23. mesta nazadovala na 28. Katra Komar je na 31. mestu ostala brez finala.

Ema Klinec: z največjim grem veseljem preizkusit, kaj nam bo prinesel Vikersund

"V prvi seriji sem naredila manjšo napako, a še vedno je bil skok dovolj dober, da sem v finalu skakala z najboljšimi. Drugi je bil potem spet lep. Čisto zadovoljna sem. Malo je zmanjkalo za stopničke, a ne glede na vse, to so zelo dobri skoki in zdaj grem z največjim veseljem preizkusiti, kaj nam bo prinesel Vikersund," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Klinčeva, Križnarjeva pa: "Delno sem zadovoljna. Prvi skok je bil zelo lep, vesela sem tega. S tem skokom grem naprej. Drugi pa je bil velika želja in že takoj iz mize sem želela preveč, noga se mi je odpeljala in sem z mize posledično prišla malo nižje. Zelena črta je bila predaleč, vlekla sem do konca in posledično je bil doskok slabši. To je šola za naprej. Sem pa vesela, da grem še vseeno z nasmeškom, pozitivizmom naprej."

Klinčeva ostaja v vodstvu, 15 skakalk bo lahko nastopilo v Vikersundu

Še naprej v seštevku norveške turneje vodi Klinčeva, a Althausova je njeno prednost na turneji zmanjšala (za dobrih 16 točk) na 20,8 točke. Tretja je še ena Nemka Selina Freitag z 38,8 točke zaostanka. Križnarjeva je sedma. Nika Križnar je ob Emi Klinec ena od dveh Slovenk, ki lahko v nedeljo nastopita v Vikersundu. Foto: Sportida

Najboljših 15 skakalk v seštevku turneje po današnji tekmi bo v nedeljo lahko tekmovalo na premierni ženski tekmi na letalnici v Vikersundu. Tekma ne bo štela v seštevek svetovnega pokala, bo pa štela v seštevek norveške turneje. Skakalke, ki bodo dovolj pogumne za polete, v petek in soboto v Vikersundu najprej čakajo treningi, v nedeljo ob 10. uri pa sledi še zgodovinska preizkušnja.

Od Slovenk bosta v Vikersundu tako lahko leteli dve, Klinčeva in Križnarjeva. V igri za 15-erico je bila tudi Nika Prevc, ki pa je po današnji tekmi norveške turneje na 17. mestu.

"Ema Klinec že od začetka drži majico vodilne na turneji. Kaj bo pokazala letalnica bomo videli. Prednost 20 točk lahko pomeni veliko ali nič," je pred selitvijo v Vikersund dejal glavni trener Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zupančič: Prednost 20 točk lahko pomeni veliko ali nič

"Načakali smo se, da se je tekma sploh začela, nato pa je minila v težkih, spremenljivih razmerah. Danes malenkost manj sreče in znanja, zato tudi slabši rezultati. Zdaj odhajamo na preizkus letalnice. Ema Klinec že od začetka drži majico vodilne na turneji. Kaj bo pokazala letalnica bomo videli. Prednost 20 točk lahko pomeni veliko ali nič," je po današnji tekmi dejal glavni trener Zoran Zupančič.

Izidi: 1. Katharina Althaus (Nem) 251,1 (131,5/125,5 m)

2. Alexandria Loutitt (Kan) 242,9 (132/130 m)

3. Eva Pinkelnig (Avt) 242,1 (133/127 m)

4. Selina Freitag (Nem) 237,9 (134,5/127,5 m)

5. Silje Opseth (Nor) 234,3 (133,5/125,5 m)

6. Ema Klinec (Slo) 234,3 (126,5/130,5 m)

...

9. Nika Križnar (Slo) 223,5 (131/125 m)

24. Nika Prevc (Slo) 171,5 (113/111 m)

28. Maja Vtič (Slo) 150,8 (114/108 m) Svetovni pokal (25/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 1612

2. Katharina Althaus (Nem) 1437

3. Ema Klinec (Slo) 1255

4. Anna Odine Ström (Nor) 1198

5. Selina Freitag (Nem) 943

6. Chiara Kreuzer (Avt) 910

...

8. Nika Križnar (Slo) 729

19. Nika Prevc (Slo) 348

20. Urša Bogataj (Slo) 249

32. Maja Vtič (Slo) 118

37. Katra Komar (Slo) 102

45. Ajda Košnjek (Slo) 18

62. Nika Vetrih (Slo) 1 Seštevek Raw Air: 1. Ema Klinec (Slo) 1444,9

2. Katharina Althaus (Nem) 1424,1

3. Selina Freitag (Nem) 1406,1

...

7. Nika Križnar (Slo) 1332,7

17. Nika Prevc (Slo) 1153,4

27. Maja Vtič (Slo) 822,0

30. Katra Komar (Slo) 741,0

