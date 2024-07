Navkljub zeleni luči leta 2022 in pričakovanjem, da bodo v umetnostnem ali sinhronem plavanju na letošnjih olimpijskih igrah prvič nastopili tudi moški, se to ne bo zgodilo, saj so med izbranimi tekmovalci v tem športu zgolj ženske . Situacija je nekoliko postavila pod vprašaj prizadevanja za enakost spolov na igrah.

Moški ne bodo tekmovali v umetnostnem plavanju na igrah v Parizu, saj so si olimpijske vstopnice zagotovile zgolj ženske. Nastopilo jih bo 96, predstavljale pa bodo 18 držav, je poročal portal Euronews.

Krovna zveza za vodne športe (World Aquatics) je leta 2022 spremenila pravila in nastop v omenjenem športu na olimpijskih igrah omogočila tudi moškim, saj so osemčlanske ekipe v umetnostnem plavanju takrat dobile zeleno luč, da lahko vključujejo do dva moška, a se nobena reprezentanca za to možnost ni odločila.

"To bi moral biti prelomni trenutek za ta šport"

Organizacija je za Euronews izrazila razočaranje, da noben moški ni bil izbran za nastop v Parizu. "To bi moral biti prelomni trenutek za ta šport," so povedali in dodali, da sicer razumejo, da je bila takšna prelomnica težko dosegljiva, saj so se pravila spremenila pred zgolj 18 meseci.

Vendar pa so vseeno upali, da bo uspelo vsaj kakšnemu izmed favoritov. Med njimi je bil tudi Italijan Giorgio Minisini, ki je osvojil več odličij na svetovnih in evropskih prvenstvih, vključno z zlatimi. Po tem, ko je postalo jasno, da se mu sanje o olimpijskem nastopu ne bodo uresničile, je prejšnji teden sporočil, da se namerava upokojiti.

Giorgio Minisini je napovedal tekmovalno upokojitev. Foto: Guliverimage

Izbor umetnostnih plavalcev v olimpijske reprezentance ni v pristojnosti krovne zveze za vodne športe ali Mednarodnega olimpijskega komiteja, temveč je odločitev prepuščena posameznim nacionalnim zvezam.

"Prizadevati si, da bi izboljšali možnosti za moške v tem športu"

"Vsi v skupnosti umetnostnega plavanja si moramo še bolj prizadevati, da bi izboljšali možnosti za moške v tem športu," je poudarila krovna zveza za vodne športe. Umetnostno plavanje je postalo del programa olimpijskih iger leta 1984.

Mednarodni olimpijski komite se je sicer zavezal, da bo letošnja izdaja iger prva v zgodovini z enakim deležem športnikov in športnic.

Udeležba žensk na olimpijskih igrah se je v zadnjih 40 letih več kot podvojila, od skoraj 23 odstotkov na igrah v Los Angelesu leta 1984 do 50 odstotkov na prihajajočih igrah, kjer naj bi po napovedih komiteja enak delež moških in žensk dosegli v 28 od 32 športov.