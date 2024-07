"Tako tekmovalni kot trenažni bazen sta mi zelo všeč, saj med njima ni pretirane razlike. Presenetila me je globina, saj je bazen nekoliko plitkejši kot na evropskih ali svetovnih prvenstvih. To je lahko zgolj pozitivno, saj ima plavalec občutek, da lahko plava nekoliko hitreje," je na druženju z novinarji pred sobotno tekmo dejala članica plavalnega kluba Branik.

Fain, ki bo v Parizu plavala zgolj v štafeti 4 x 100 metrov prosto, sicer v tem trenutku še nima jasne predstave, v kakšni formi je. "Disciplina, ki jo bom plavala v štafeti, ni moja paradna, zato sem se v času od konca evropskega prvenstva posvetila krajšim sprintom. Naredila sem vse, da bi lahko plavala kar najhitreje," je o trenutni pripravljenosti povedala plavalka, ki bo konec avgusta dopolnila 23 let.

Vzdušje je zelo v redu

Vzdušje v slovenski olimpijski odpravi in plavalni reprezentanci je po njenih besedah zelo dobro, saj se s preostalimi članicami štafete, ki jo poleg nje sestavljajo še Neža Klančar, Janja Šegel in Tjaša Pintar, že zelo dobro pozna.

"Če bomo vse odplavale tako, kot znamo in zmoremo, bi se lahko približale državnemu rekordu, kar bi nas lahko popeljalo celo okrog devetega ali desetega mesta," je napovedala Fain. Ob tem je še dodala, da bo to res specifična tekma, v kateri bo večina reprezentanc nastopala s tekmovalkami, ki so specialistke za plavanje prostega sloga.

A tudi rekord bi bil ob dobrem nastopu res dosegljiv, saj je v lasti iste četverice plavalk, ki so pred dvema letoma na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu s 3:28,72 osvojile zlato kolajno.

Olimpijska vas v Parizu. Foto: Guliverimage

Izhod iz vasi je kar daleč

Tekma štafet bo na sporedu v soboto, zato plavalke v petek dopoldan pred večernim odprtjem iger načrtujejo krajši trening, na katerem bodo izpilile še zadnje malenkosti s poudarkom na čim hitrejših predajah.

Fain je sicer v Pariz prišla v sredo. Njeni prvi vtisi o olimpijski vasi so dobri, je pa vas izjemno velika. "Po vasi se je možno voziti tudi s kolesi, saj je izhod iz nje malce daleč od apartmajev, v katerih smo nastanjeni, zato je treba kar precej hoditi. Plavalcem to ni ravno všeč, saj so noge pri plavanju zelo pomembne," je svoje prve vtise iz Pariza strnila Fain, olimpijka tudi nazadnje na igrah v Tokiu.

