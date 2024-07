Janja Garnbret: V Tokiu sem spoznala, da lahko prenesem še precej več

"Največja lekcija moje prve olimpijske izkušnje je spoznanje, da lahko delujem pod še večjim pritiskom, kot sem mislila pred tem. To mi daje dodatno potrditev, da lahko prenesem še veliko več," v pogovoru za Sportal tik pred olimpijskimi igrami v Parizu izpostavlja Janja Garnbret, ki bo v Parizu nesporno prva favoritinja za zlato kolajno v športnem plezanju. Od vloge favoritinje ne beži, za lastnico 45 zmag v svetovnem pokalu, osmih naslovov svetovne prvakinje in naslova olimpijske prvakinje je to vloga, ki ji je najbolj domača.

Danes zvečer se bodo v Parizu z veličastno slovesnostjo na reki Seni začele poletne olimpijske igre, druge, na kateri bodo odličja podelili tudi v športnem plezanju. Za razliko od olimpijskih iger v Tokiu leta 2021, kjer so športnim plezalcem podelili le komplet odličij v olimpijski kombinaciji, ki je združevala balvansko, težavnostno in hitrostno plezanje, slednje je povsem drugačna disciplina kot prvi dve in v kateri zmagujejo povsem drugi plezalci kot na balvanih in v težavnosti, bo v Parizu precej drugače. Hitrostni plezalci se bodo lahko dokazali v svoji disciplini, vsi ostali pa v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja.

Foto: www.alesfevzer.com

Eno olimpijsko zlato že ima, a želi si še enega

Bo zato konkurenca bolj zgoščena, bo težje zmagati kot v Parizu? "Na to vprašanje bom lahko odgovorila šele po olimpijskem nastopu, je pa tako, da mi je bilo v Tokiu težko, ker je bilo plezanje prvič del olimpijskih iger in sem bila kot favoritinja za zmago deležna ogromno pozornosti, poleg tega je bilo vse skupaj za nas ena velika neznanka. Zdaj sem bolj sproščena kot takrat, je pa res, da sem zdaj, ko se pogovarjava, še doma, kaj bo v Parizu, pa bomo videli. Mogoče tudi zato, ker eno zlato medaljo že imam in sem lahko bolj sproščena, ampak si še vedno želim še ene zlate medalje (smeh, op. a.). Tudi po drugi plati mi bo zdaj lažje, ker vem, kako olimpijske igre izgledajo, kako funkcionira olimpijska vas in vem, kako je tekmovati pod tako velikim pritiskom, ki ga lahko čutiš le na olimpijskih igrah. Vem pa tudi, kako je biti favoritka na olimpijskih igrah, tako da bo zdaj zagotovo drugače."

Ob 25-letni Korošici bosta slovenske barve zastopala tudi Mia Krampl in Luka Potočar. Oba sta si vstopnico za boje v Parizu priborila v zadnjih kvalifikacijskih bojih v madžarski Budimpešti. Medtem ko je Garnbretova v Tokiu stala na najvišji stopnički, Mia Krampl pa je na zadnjih igrah zasedla 18. mesto, bo za Potočarja to prvi nastop na olimpijskih igrah.

"Sproščena sem lahko tudi zato, ker sem letos res dobro trenirala in sem v izvrstni formi, kar so kazali že rezultati v svetovnem pokalu. Morda sem tudi zato tako sproščena. Vendar pa to ne pomeni, da bo lažje zmagati." Foto: Ana Kovač

Sproščena, a to še ne pomeni, da bo pot do zmage tokrat lažja

Garnbretova ne skriva, da gre v Pariz po zlato medaljo, ki bo delala družbo zlatemu odličju iz Tokia. "Da, v Pariz grem branit zlato iz Tokia, ampak tega sem vajena, saj že vso kariero nekaj branim in sem na vsaki tekmi favoritka za zmago, zato mi to ni tuje. Sproščena sem lahko tudi zato, ker sem letos res dobro trenirala in sem v izvrstni formi, kar so kazali že rezultati v svetovnem pokalu. Morda sem tudi zato tako sproščena. Vendar pa to ne pomeni, da bo lažje zmagati. Sistem točkovanja je drugačen, to lahko veliko spremeni."

Kako pripravljena je konkurenca? "Vsak bo na olimpijske igre prišel spočit in najbolje pripravljen. Z Brooke Raboutou sva skupaj trenirali, z ostalimi sem tekmovala, spremljala sem tudi olimpijske kvalifikacije v Šanghaju in v Budimpešti in vem, da bodo vsa dekleta 100-odstotno pripravljena in željna zmage. Vse bodo napadale, kar je vedno lažje kot braniti, ampak potrudila se bom, da jim namero preprečim," obljublja Korošica.

Na predstavitvi slovenske olimpijske reprezentance v Kopru. Foto: www.alesfevzer.com

Pripravlja se na vse možne scenarije

25-letna športnica, po številnih kriterijih že zdaj najboljša športna plezalka v zgodovini, se na olimpijski izziv pripravlja tudi mentalno. "Pripravljam se tako, da vizualiziram občutke. Nikoli ne vizualiziram sebe na zmagovalnem odru, ampak vizualiziram plezanje, ki me vodi do zmagovalnih stopničk, in občutke, ki jih doživljam ob zmagi. Poleg tega se z Romanom (trener Roman Krajnik, op. a) veliko pogovarjava o mojih strahovih in skrbeh in to predebatirava. Skušava se pogovoriti o različnih scenarijih, ki se lahko zgodijo, tako da bom znala odreagirati na vsako situacijo," je povedala za Sportal.

Tudi najboljšo na svetu lahko preplavijo dvomi in negativne misli

Ali torej to pomeni, da se tudi šampionki kova Janja Garnbret zgodi, da se v njene misli pritihotapijo negativne misli in dvomi? "Seveda imam tudi sama negativne misli. Kaj pa če je katera od tekmic v zadnjem času naredila pravo revolucijo v pripravah in je zdaj z naskokom boljša od mene? Ali pa kaj če nisem tako dobro pripravljena, kot mislim, ali pa, kaj če naredim neke neumne napake in me na koncu to stane zmage … seveda imam tudi sama te pomisleke, a se hkrati zavedam, da če bom to, kar sem, če bom Janja, potem bo vse okej. Samo plašnice, pa gremo!"

Garnbretova je v zadnjem obdobju ogromno trenirala v Sloveniji, poleg Verda, ki je njen drugi dom, tudi na Prevaljah, kjer je nov plezalni center. Korošica ima o njem same pohvalne besede. "V plezalnem centru na Prevaljah preživim ogromno časa in se jim ob tej priložnosti tudi javno zahvaljujem za pomoč in podporo. Z Romanom nama pustijo proste roke, kar pomeni, da na zunanji steni lahko počneva kar želiva. To pomeni, da lahko povabiva svoje postavljavce, ki postavijo smeri prav posebej zame in se lahko pripravljam specifično. Če te opcije ne bi bilo, bi se morala voziti v Innsbruck, tako pa nama je to olajšano."

Trener Krajnik: Uspešno sva nadgradila vse, kar sva želela

Nad pripravo prve favoritinje za olimpijski naslov v športnem plezanju ves čas bedi trener Roman Krajnik, ki je številne alternativne metode treniranja, ki se jih je moral domisliti lani, v času Janjine rehabilitacije po zlomu palca na nogi, prenesel v fazo priprav na olimpijske igre.

"Veliko več poudarka sva namenila vzdržljivosti," pravi trener olimpijske prvakinje Roman Krajnik. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Veliko več poudarka sva namenila vzdržljivosti. Morda je bila to do zdaj njena manjša pomanjkljivost oz. manjši manko v preteklih letih, če temu sploh lahko tako rečem. Poleg tega menim, da bodo nekatere tekmovalke v Parizu izjemno močne v težavnosti in kakor se je izkazalo na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah, bo tekma v težavnosti ključen del celotne tekme. To sem predvidel, zato sva že od začetka priprav na Pariz temu segmentu namenila kar precej priprav in opravila več treninga v vzdržljivosti, da sva prišla do res perfektnega nivoja vzdržljivosti. Mislim, da sva kar uspešno nadgradila vse, kar sva želela," je v pogovoru za Sportal pojasnil Krajnik. Dodal je, da presenečenj ni, zadnja tekma v Innsbrucku je pokazala tisto, kar sta želela videti (Garnbretova je zmagala v balvanski in težavnostni preizkušnji). "In sicer to, da je vse na svojem mestu."

Na vprašanje, katera je Janjina močnejša disciplina, Krajnik odgovarja, da sta obe enakovredni. "Če bi lani morda rekel, da so balvani njena močnejša disciplina, sva letos toliko več naredila v težavnosti, da bi težko ocenil, da je katera boljša ali slabša."

Garnbretova v Pariz potuje 2. avgusta, tekmovanje v športnem plezanju pa se bo v plezalnem centru Le Bourget začelo s polfinalom moških na balvanih 5. avgusta. Dan pozneje bodo na vrsti še ženske. Moški bodo nato 7. avgusta tekmovali v polfinalu težavnosti, ženske pa znova dan kasneje, ko bodo znani vsi finalisti. Končni odločitvi bosta padli 9. avgusta za moške in dan kasneje za ženske.

