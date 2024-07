Dressel osmič zlat, Titmususova ubranila naslov, Avstralke z olimpijskim rekordom

Za Titmus je zmaga v tej disciplini že druga zaporedna olimpijska, saj je slavila tudi v Tokiu, kjer je bila najboljša še na 200 metrov prosto, druga na 800 metrov prosto ter tretja v štafeti 4 x 200 m prosto. V njeni zbirki sta v tej disciplini sicer tudi še dve zlati s svetovnih prvenstev v letih 2019 in 2023.

Ledecky pa je osvojila še tretjo olimpijsko medaljo v tej disciplini in obenem dopolnila komplet odličij, potem ko je bila v Riu 2016 zlata, v Tokiu 2020 pa srebrna.

Prvo olimpijsko medaljo v karieri pa si je priplavala še ne 18-letna McIntosh, Kanadčanka je bila na prejšnjih igrah v Tokiu dvakrat četrta.

Märtens Nemčiji priplaval prvo zlato

Lukas Märtens je olimpijski prvak na 400 metrov prosto. Foto: Reuters Nemški plavalec Lukas Märtens je osvojil zlato kolajno na 400 m prosto na olimpijskih igrah v Parizu. Dvaindvajsetletnik je slavil s časom 3:41,78 in s tem Nemčiji priplaval prvo kolajno na letošnjih igrah. Srebro je osvojil Avstralec Elijah Winnington, bron pa Korejec Kim Woomin. Avstralec je na koncu zaostal za 0,43 sekunde, Korejec pa za 0,72 sekunde.

Zlata kolajna je prva olimpijska kolajna za Märtensa in predstavlja največji uspeh kariere. Na olimpijske igre je sicer pripotoval kot glavni favorit. Märtens je sicer že osvajal medalje na svetovnih prvenstvih v letih 2022, 2023 in 2024, ko je bil drugi in dvakrat tretji.

Märtens bo v nedeljo plaval na 200 m prosto in je eden od kandidatov za medaljo tudi na tej razdalji.

Avstralkam štafetna preizkušnja z olimpijskim rekordom

Avstralska ženska plavalna štafeta v postavi Meg Harris, Emma McKeon, Mollie O'Callaghan in Shayna Jack je zmagovalka olimpijske preizkušnje na 4 x 100 metrov prosto v Parizu. S časom 3:28,92 so Avstralke postavile tudi nov olimpijski rekord.

Avstralke so postavile olimpijski rekord. Foto: Reuters

Današnji finalni izid je drugi najhitrejši dosežek v zgodovini, le avstralska štafeta je bila lani na SP na Japonskem hitrejša s svetovnim rekordom 3:27,96. Tudi prejšnji olimpijski rekord (3:29,69) je bil v avstralski lasti, dosegle pa so ga na prejšnjih igrah v Tokiu.

Srebro je pripadlo Američankam Kate Douglass, Gretchen Walsh, Torri Huske in Simone Manuel s časom 3:30,20, bron pa so si priplavale Kitajke Cheng Yujie, Wu Qingfeng, Yang Junxuan in Zhang Yufei s časom 3:30,30.

Dressel z ameriško štafeto do osme zlate medalje na OI

Ameriška moška plavalna štafeta na 4 x 100 metrov prosto je osvojila zlato medaljo na olimpijski preizkušnji v Parizu. Caeleb Dressel, Jack Alexy, Chris Guiliano in Hunter Armstrong so slavili s časom 3:09,28. Za Dressla je to že osma zlata medalja na OI.

Caeleb Dressel je osvojil osmo zlato. Foto: Guliverimage

Dressel je pet zlatih osvojil v Tokiu leta 2021, še dve pa v Riu 2016. Z današnjo osmo zlato kolajno se je po številu najžlahtnejših medalj izenačil z rojakom Mattom Biondijem, ki je bil osemkrat zlat med letoma 1984 in 1992.

Na seznamu najboljših vseh časov pa je zdaj še zmago oddaljen od rojaka Marka Spitza (devet zlatih med letoma 1968 in 1972). Na tem seznamu je sicer daleč pred vsemi še en Američan Michael Phelps s 23 zlatimi medaljami (2004 - 2016).

Za Američani so si srebro priplavali Avstralci Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai Taylor in Kyle Chalmers s časom 3:10,35, bron pa Italijani Alessandro Miressi, Thoms Ceccon, Paolo Conte Bonin in Manuel Frigo s časom 3:10,70.