V kvalifikacijah bo nastopilo 96 telovadk, ki se bodo v nedeljo borile tako za finale mnogoboja najboljših 24 kot za finalne nastope na posameznih orodjih: preskoku, dvovišinski bradlji, gredi in parterju. Telovadke so v četrtek že opravile uradni trening, ki je potekal po istem scenariju, kot bodo v nedeljo tekle kvalifikacije v petih skupinah. Na igrah nastopa tudi šest telovadk, ki že imajo olimpijske naslove, to so poleg Simone Biles, ki ima doslej pet zlatih olimpijskih kolajn, še njeni rojakinji, branilka mnogobojske krone Sunisa Lee in Jade Carey, Nizozemka Sanne Wevers, Brazilka Rebeca Andrade ter Belgijka Nina Derwael.

Lucija Hribar Foto: www.alesfevzer.com Lucija Hribar se bo predstavila v četrti skupini, v kateri bo vzdušje zagotovo izjemno, saj v tej skupini tekmujejo tudi domačinke Francozinje. Za zdaj je 22-letna telovadka navdušena nad olimpijskem vzdušjem v Parizu. "Vtisi na olimpijskih igrah so neverjetni! Tako olimpijska vas kot dvorana Bercy sta mi zelo všeč, vzdušje na tekmi bo gotovo izjemno. Že zgolj nastop na olimpijskih igrah mi ogromno pomeni, ker je to zame največji uspeh do sedaj. To mi je tudi velika motivacija za nadaljnjo kariero."

Kot je dodala, rezultatskih pričakovanj na svojih prvih olimpijskih igrah nima, zato pa se želi dobro predstaviti na največjem športnem odru: "Moja pričakovanja na tekmi so, da naredim vaje brez padca in da predvsem uživam." Telovadka Zelene jame pravi, da se želi domov vrniti z lepimi spomini na prvo olimpijsko izkušnjo. "Od Pariza si želim odnesti neko lepo doživetje in da sem lahko del olimpijske reprezentance. Gre za največji dogodek na svetu in sem neizmerno vesela, da sem tudi sama del tega."

Njena trenerka Nataša Retelj, za katero so igre v Parizu prav tako prve, potrjuje izjave svoje varovanke. "Jaz si predvsem želim, da Lucija na tekmi uživa, da prikaže sestave tako, kot jih zna. Nekih posebnih ciljev ni. Res samo to, da se predstavi kar najlepše. Pripravljena je dobro, gremo na polno ter seveda, uživat!" Reteljeva dodaja: "Vem, da je šport takšen, da v veliko očeh štejejo samo kolajne, čeprav je moto olimpijskih iger: važno je sodelovati in ne zmagati. A vendar menim, da je že dejstvo, da si lahko del olimpijskega programa, da lahko tekmuješ z najboljšimi športniki na svetu velika čast."

Telovadke v nedeljo čakajo kvalifikacije, nato se bodo dva dni pozneje med seboj pomerile najboljše ekipe, prvega avgusta sledi finale mnogoboja najboljših 24 iz kvalifikacij, za konec gimnastičnih bojev pa so od tretjega do petega avgusta na sporedu še finali po orodjih tako za telovadke kot telovadce.