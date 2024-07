Lucija Hribar končala v kvalifikacijah: Vaje sem izvedla dobro

"Ne bom rekla, da sem zelo zadovoljna, sem pa vesela, da sem vse te vaje izvedla dobro. Najbolj sem ponosna na dvovišinsko bradljo, kjer sem si želela narediti vajo, s katero se bom uvrstila čim višje in to mi je uspelo. Na gredi pa sem padla, kar se zgodi, a gremo novim ciljem naproti," je po tekmi povedala 22-letna Ljubljančanka Lucija Hribar. "Če bi stala še gred, bi tukaj res naredila vse, a zadovoljna in vesela sem, da sem lahko tukaj in da sem lahko nastopila na olimpijskih igrah."

Olimpijska tekma je bila tudi za slovensko reprezentantko, na tribuni ji je pesti držala tudi judoistka Andreja Leški, nekaj posebnega. "Bila sem nervozna, saj bi bilo čudno, če ne bi bila. Ampak tukaj sem neizmerno uživala v vzdušju. Dvorana je bila polna, gledalci so navijali, se mi zdi, da so kar za vse. Dvorana pa me ni prestrašila. To je bilo zame doživetje. Tega na drugih tekmah ni in res sem uživala." A že neposredno po tekmi se je tekmovalka ozrla tudi v nove izzive. "To je finale mnogoboja na evropskem prvenstvu in seveda še kakšna kolajna v svetovnem pokalu."

Simone Biles Foto: Guliverimage Tekmovalke nastopajo v petih skupinah. Še pred finalom je jasno, da je nalogo spet imenitno opravila Američanka Simone Biles. Triindvajsetkratna svetovna in štirikratna olimpijska prvakinja je že ob prihodu v nabito polno dvorano prejela stoječe ovacije. Mnogoboj pa je končala z oceno 59,566 točke ter potrdila, da napada novo zlato.

Gledalci, med katerimi so bili številni estradniki, med njimi tudi Tom Cruise, Anna Wintour, Ariana Grande, Jessica Chastain in Snoop Dog, so jo za vsak nastop nagradili z navdušenim aplavzom. Američanka pa je očitno lažje poškodovana, med vajo na parterju naj bi si po poročanju agencije AP poškodovala mečno mišico.