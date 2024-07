Deni Kožul v prvem krogu OI dobil dvoboj z Indijcem Achanto

Dvainštiridesetletni Indijec je dobil prvi niz z 12:10. Kožul, 126. na svetovni lestvici, je v nadaljevanju pokazal povsem drugačen obraz in ugnal 40. tekmovalca na svetovni lestvici iz Indije, zadnji niz je dobil po velikem preobratu.

Sedemindvajsetletni Kožul je v drugem nizu povedel s 9:5, 9:7, 9:8, 10:8, za zaključek pa je dobil točko na servis tekmeca. V tretjem nizu znova povedel Kožul z 5:1 in 8:1, nato je tri točke v nizu dobil tekmec (4:8). Kožul je nadaljeval z 9:4 in 11:6 za 2:1 v nizih. V četrtem je Kožul znova vodil s 7:3, 8:4 in 10:6, nato izkoristil drugo zaključno žogico za 3:1 v nizu.

Logatčan v drugem nizu povedel z 2:0, nato je po vodstvu Indijca izenačil na 8:8, a je Indijec dobil točki za 10:8. Achanta je našel odgovore na različne zaključke, s katerimi je hotel tedaj Slovenec znova priti do prednosti v igri. Tekma se je podaljšala v šesti niz, v katerem je prevladoval Indijec. Povedel je s 5:2, 8:2 in 9:3, ko je oddaljil Kožula od mize. A se je Slovenec znova vrnil in dobil tri točke v nizu za 9:10. Po premoru je dobil še eno točko in izenačil na 10:10 ter še povedel z 11:10. Indijec je nato v zadnji točki napravil napako, Kožul pa se je od veselja z dvignjenima rokama ulegel na tla. Takoj mu je presrečna čestitala tudi trenerka Andreja Ojsteršek Urh.

Kožul je v posamični konkurenci debitant, na OI v Tokiu leta 2021 je bil sicer že član olimpijske ekipe. Achanta je stari znanec Kožula, pomerila sta se v kvalifikacijah Grand Smasha v Singapurju. Boljši je bil Indijec, ki je nato na glavnem turnirju premagal tudi Jorgića. Tudi v Parizu je bil v vlogi favorita, da ni nepremagljiv, so že pred dvobojem menili v slovenskem taboru.

