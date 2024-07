Benjamin Savšek s sobotnima kvalifikacijskima vožnjama ni najbolje opravil in je na koncu zasedel 14. mesto, v polfinale pa se je uvrstilo 16 najboljših kanuistov. Kljub temu so njegovi časi kazali, da je zelo hiter in da bi bil brez napak povsem pri vrhu. Zato bo moral biti za polfinalno vožnjo bolj zbran. Imel je dovolj časa, da je od sobote zbral misli in bo lahko šel na start veliko bolj osredotočen.

"Zavedam se, da me ne čaka lahka naloga, konkurenca je močna, videli ste, kako je v kvalifikacijah letel domačin Nicolas Gestin. Jaz sem dobil določene občutke, videl sem, kako reči potekajo. Tudi v Tokiu kvalifikacije niso bile nič posebnega, pa sem nato le stopnjeval, to bom poskušal tudi letos," je po kvalifikacijah za STA povedal Savšek, ki ne razmišlja toliko o medalji kot o dobrih vožnjah.

Hitrost Benjamina Savška ni sporna. Foto: Reuters

Savšek je karieri dosegel praktično vse in tudi v letošnji sezoni je pokazal, da je v odlični formi. Na evropskem prvenstvu v Tacnu se je zavihtel na tretje mesto, na tekmi svetovnega pokala v Pragi pa je bil drugi. Poleg zlate olimpijske medalje ima v zbirki še veliko medalj z največjih tekmovanj. Med drugim je dvakratni svetovni prvak in kar štirikratni evropski prvak.

Prepričani so, da mu lahko uspe

Sedemintridesetletni ljubljanski kanuist je imel že pred olimpijskimi igrami precej napeto obdobje, ko se je z Luko Božičem vse do zadnjega boril za vstopnico na olimpijske igre. Pred tekmo smo se pogovarjali z nekaterimi poznavalci tega športa, med njimi je bil tudi Luka Božič. Vsi so prepričani, da je Savšek v Parizu vsekakor sposoben še enega vrhunskega rezultata.

Do zdaj je uspelo le enemu

Do zdaj je olimpijski naslov v kanuju enosedu, ki bo na igrah na sporedu devetič, uspelo ubraniti le Francozu Tonyju Estanguetu. Lahko njegov uspeh ponvi Beni?

