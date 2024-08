Avstralcema naslov v moških dvojicah

Avstralca Matthew Ebden in John Peers sta osvojila zlato kolajno na olimpijskih igrah v Parizu. Teniška igralca iz dežele "tam spodaj" sta v finalu dvojic po dveh urah in dveh minutah ugnala ameriško navezo Austin Krajicek-Rajeev Ram s 6:7 (6), 7:6 (1) in 10:8.