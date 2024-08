Pester atletski večer na OI. Zgodovinski uspeh za Sveto Lucijo in Dominiko!

Atletinja iz Svete Lucije Julien Alfred je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato kolajno v teku na 100 metrov. Kraljevsko atletsko disciplino je pretekla v času 10,72 sekunde ter svoji državi pritekla prvo kolajno. Atletinja Thea LaFond iz Dominike je bila najboljša v troskoku (15,02 metra) in svoji državi priborila prvo medaljo v zgodovini te karibske države. Ameriški atlet Ryan Crouser je osvojil zlato medaljo v suvanju krogle z 22,90 metra. Nizozemski tekači Eugene Omalla, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink in Femke Bol so osvojili zlato odličje v teku mešanih štafet 4 x 400 metrov. Norveški atlet Markus Rooth je zmagovalec seštevka deseteroboja.

Atletinja iz Svete Lucije Julien Alfred je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato kolajno v teku na 100 metrov. Kraljevsko atletsko disciplino je pretekla v času 10,72 sekunde ter svoji državi pritekla prvo kolajno v Franciji ter v zgodovini olimpijskih iger od premiernega nastopa v Atlanti 1996. Srebrno odličje je osvojila Američanka Sha'carri Richardson (10,87), bronasto pa njena rojakinja Melissa Jefferson (10,92).

Triindvajsetletna študentka univerze v Teksasu iz Svete Lucije je zasenčila vse svoje finalne tekmice na osrednjem pariškem stadionu Stade de France in dosegla drugo odmevno zmago na velikem atletskem prizorišču. Letos je zmagala tudi v teku na 60 metrov na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu.

Julien Alfred Foto: Reuters

Pred današnjim finalom ni sodila v najožji krog favoritinj, v deževnem Parizu pa je potolkla vse svoje tekmice. Američanki Richardson in Jefferson sta kljub osvojenima kolajnama današnjo preizkušnjo končali s "cmokom v grlu", za karibsko atletinjo pa so se uvrstile še nekatere izjemne sprinterke, kot so Britanka Daryll Neita (10,96), Američanka Twanisha Terry (10,97), Švicarka Mujinga Kamboundji (10,99), Jamajčanka Tia Clayton (11,04) in Marie-Josee Ta Lou-Smith iz Slonokoščene obale (13,84).

Svetovni rekord je še vedno v lasti Američanke Florence Griffith-Joyner (10,49), ki ga je postavila davnega leta 1988 v Indianapolisu, najboljšo olimpijsko znamko pa ima Jamajčanka Elaine Thomson-Herah, ki je pred tremi leti na igrah v Tokiu stometrsko razdaljo pretekla v času 10,61 sekunde.

Thomson-Herah, nosilka zlatih olimpijskih kolajn v tekih na 100 in 200 metrov iz Ria de Janeira 2016 in Tokia 2021, v francoski prestolnici ne nastopa zaradi poškodbe Ahilove tetive.

Dominika ima prvo olimpijsko medaljo

Atletinja Thea LaFond iz Dominike je nova olimpijska prvakinja v troskoku. V današnjem finalu je z dolžino 15,02 metra pokorila konkurenco in svoji državi priborila prvo medaljo na letošnjih igrah ter v zgodovini te karibske države. Druga je bila Jamajčanka Shanieka Ricketts, tretja pa Američanka Jasmine Moore.

Thea LaFond je osvojila zlato odličje v troskoku. Foto: Reuters

Tridesetletna LaFond, ki je marca v Glasgowu postala svetovna dvoranska prvakinja, je v odsotnosti branilke naslova, Venezuelke Yulimar Rojas zmagala s skokom 15,02 metra. Srebrno medaljo si je s 14,87 metra priborila Ricketts, ki je pred tremi leti v Tokiu zasedla nehvaležno četrto mesto. Tretja je bila s 14,67 metra Moore.

Američan rekordno tretjič zaporedoma olimpijski prvak

Ameriški atlet Ryan Crouser je osvojil zlato medaljo v suvanju krogle na olimpijskih igrah v Parizu z 22,90 metra. Izkušeni Američan je z dosežkom letošnje sezone še tretjič zaporedoma osvojil olimpijski naslov. Drugi je bil njegov rojak Joe Kovacs z 22,15 metra, tretji pa Jamajčan Rajindra Campbell z enako dolžino.

Najboljši suvalci krogle na olimpijskih igrah v Parizu. Foto: Reuters

Enaintridesetletnik iz Portlanda je ubranil naslova iz Tokia 2021 in Ria 2016. Na Japonskem je takrat postavil olimpijski rekord, je pa tudi svetovni rekorder in dvakratni svetovni prvak. Nocoj je postavil še en rekord, saj nihče v zgodovini suvanja krogle ni osvojil treh olimpijskih naslovov. Zmagovalno dolžino je dosegel v tretjem poskusu.

Za štiri leta starejšega rojaka pa je to tretje zaporedno srebro. Tako v Tokiu kot Riu je bil dvakratni svetovni prvak drugi. Za tretjeuvrščenega Jamajčana pa je to dosežek kariere. Dvoboj za srebro je zaradi boljše druge najdaljše dolžine dobil Kovacs.

Nizozemska po izjemnem sprintu Bol prehitela ZDA

Zlato medaljo je v zadnji skupini Nizozemski z izjemnim sprintom v zadnjih dobrih sto metrih pritekla Femke Bol. Po njeni zaslugi so Nizozemci tudi zgolj za dve stotinki sekunde zgrešili svetovni rekord, ki ga je ekipa ZDA dosegla v petkovih kvalifikacijah, postavili pa rekord stadiona. Je pa nocoj na Stade de Franceu tudi deževalo, tako da bi bržkone čas finalistov bil lahko še hitrejši.

Nizozemska je zgrešila svetovni rekord le za dve stotinki. Foto: Reuters

Američani v postavi Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon in Kaylyn Brown so se morali v današnjem finalu zadovoljiti le s srebrom. Tokrat so odtekli s časom 3:07,74, v petek pa so postavili svetovni rekord 3:07,41. Z državnim rekordom so bronasto odličje osvojili Britanci Samuel Reardon, Laviai Nielsen, Alex Haydock-Wilson in Amber Anning.

22-letni Norvežan do uspeha kariere

Norveški atlet Markus Rooth je zmagovalec seštevka deseteroboja na olimpijskih igrah v Parizu. Svoji državi je priboril prvo medaljo na letošnjih igrah, prav tako pa je postavil državni rekord. Srebrno odličje je osvojil Nemec Leo Neugebauer, bron pa Lindon Victor iz Grenade.

Markus Rooth je najboljši rezultat dosegel v skoku s palico, kjer je bil drugi, skupaj pa je zbral 8796 točk. Foto: Reuters

Dvaindvajsetletni Norvežan je prišel do uspeha kariere. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti je osvojil osmo mesto, je pa sicer lani postal tudi evropski prvak do 23 let. Najboljši rezultat je Rooth dosegel v skoku s palico, kjer je bil drugi, skupaj pa je zbral 8796 točk.

Nemec Neugebauer, peti iz lanskega SP, je bil drugi z 8748 točkami, Grenadčan Victor pa tretji z 8711. Bronast s SP v Budimpešti je izboljšal sedmo mesto iz Tokia 2021, ob tem je svoji državi priboril četrto medaljo v zgodovini in prvo, ki ni prišla po zaslugi tekača Kiranija Jamesa.