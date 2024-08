Se na cestni dirki obeta presenečenje? Na startu štirje slovenski mušketirji.

Kolesarje na olimpijskih igrah v Parizu danes čaka cestna preizkušnja, na kateri bo zaradi pravil nastopilo zgolj 90 kolesarjev. Na startni listi so tudi štirje Slovenci, kar je maksimalna kvota (Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak), ni pa niti olimpijskega prvaka iz Tokia Richarda Carapaza niti najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Trasa olimpijske preizkušnje je dolga 273 kilometrov in ima 2800 višinskih metrov, kolesarji bodo vozili brez radijskih povezav, zato bo dirka (start ob 11.00) še toliko bolj nepredvidljiva.

Dogajanje se bo začelo v okrožju Trocadéro v bližini Eifflovega stolpa. Po nevtralizaciji ob Seni bodo kolesarji zapustili Pariz. Podali se bodo jugozahodno od mesta in v dvesto kilometrih naredili deset kategoriziranih vzponov. Klanci niso strmi in dolgi, a bodo zagotovo delali selekcijo.

Trasa olimpijske cestne dirke:

Selektivno bi lahko bilo med 165. in 205. kilometrom, ko kolesarje čaka šest kategoriziranih klancev. Sledili si bodo v naslednjem vrstnem redu: Côte de Senlisse (1,3 km pri 5,3 %), Côte d'Herbouvilliers (850 m pri 5,7 %), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km pri 6,3 %), Côte de Châteaufort (900 m pri 5,7 %), Côte de Bièvres (1,2 km pri 6,5 %) in Côte du Pavé des Gardes (1,3 km pri 6,5 %).

Côte de la butte Montmartre priložnost za napad

Od tam dalje jih bo pot spet vozila v Pariz, zaključni del pa bo potekal v okrožju Montmartre, predelu, kjer so živeli slikarji, kot sta Pablo Picasso in Vincent van Gogh. V Parizu jih nato čaka 18,4 kilometra dolg krog, ki ga bodo kolesarji prevozili dvakrat in pol. Več rahlih vzponov bo v tem segmentu, prava priložnost za napade pa bo zagotovo Côte de la butte Montmartre. Tlakovan vzpon je dolg en kilometer in ima povprečni naklon 6,5 odstotka, medtem ko se maksimalni približa desetim odstotkom.

Ko se bodo nanj povzpeli tretjič, jih bo čakalo še 9,5 kilometra vožnje do cilja. Ta bo na mostu Pont d'Iéna v neposredni bližini Eifflovega stolpa, ki ima zgodovinsko noto. Most je namreč poimenovan po bitki pri Jeni, v kateri je leta 1806 zmagal znameniti Napoleon Bonaparte.

Matej Mohorič bi rad popravil vtis z olimpijskih iger v Riu de Janeiru. Foto: Sportal

90 kolesarjev, od tega štirje Slovenci, a brez najboljšega Pogačarja

Na startni listi je samo 90 kolesarjev, samo pet reprezentanc ima maksimalno kvoto, to so štirje kolesarji. Poleg Slovenije (Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak) še Francija, Belgija, Danska in Velika Britanija, medtem ko bodo Španci, Italijani, Nizozemci in Avstralci nastopili s po tremi, preostali z vsega dvema ali celo s samo enim kolesarjem.

Na papirju so najmočnejši Belgijci, ki imajo v svojih vrstah glavnega favorita Remca Evenepoela, Wouta van Aerta (osvojila sta zlato in bronasto medaljo na olimpijskem kronometru), Jasperja Stuyvena in Tiesja Benoota. Francozi bodo stavili na Juliana Alaphilippa, Christopha Laporta, Valentina Madousa in Kevina Vauquelina, veliko nizozemsko orožje pa bo svetovni prvak Mathieu van der Poel, ki je ob Evenepoelu prav tako osrednji favorit za zlato medaljo.

Zanimivo bo videti, kaj bi lahko pripravili Danec Mads Pedersen, olimpijski prvak v krosu Tom Pidcock, Avstralec Michael Matthews in tudi lastnik zelene majice na letošnjem Touru Biniam Girmay, ki je večkrat pokazal, da lahko drži tempo z najboljšimi tudi na razgibanem terenu.

Dirka se bo začela ob 11. uri, kolesarji pa bodo cilj dosegli okoli 17.30.

